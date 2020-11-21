ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені ошелешили наслідками недосипання для нашого здоров’я

Субота 21 листопада 2020 10:15
Вчені ошелешили наслідками недосипання для нашого здоров’я
Сон важливий для психічного здоров'я (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Дослідження показало, як сон впливає на депресивний стан

Виснажлива робота негативно позначається на здоров’ї та способі життя. Однією із можливих причин депресії є саме недостатня кількість сну. Дорослі повинні спати 7-9 годин на добу.

Як свідчить дослідження, проведене Сіднейським університетом, пише Health shots, саме спосіб життя, час за комп’ютером, режим сну, якість харчування і фізична активність мають найбільший вплив на схильність до депресії.

Так, люди, які зменшили час, проведений перед екраном чи монітором, дотримувалися правильного харчування та мали здоровий сон, тривалістю понад шість годин, менше страждали на депресивні настрої.

Водночас збільшення часу, проведеного перед екранами та куріння, збільшували ризик депресії.

Щоб позбутися депресії і уникнути її розвитку слід, передусім, правильно харчуватися й дотримуватися графіку сну та зменшити час, проведеного перед екраном.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 85 000 людей. Науковці намагались знайти зв’язок між депресією та факторами способу життя.

Нагадаємо, вчені провели дослідження і з'ясували, що неправильний сон може серйозно позначитися на здоров'я людини і навіть призвести до смерті.

Раніше ми повідомляли, що любителям поспати загрожують проблеми із серцем і ожиріння.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьедепрессиясон

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся