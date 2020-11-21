Вчені ошелешили наслідками недосипання для нашого здоров’я

Сон важливий для психічного здоров'я (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дослідження показало, як сон впливає на депресивний стан

Виснажлива робота негативно позначається на здоров’ї та способі життя. Однією із можливих причин депресії є саме недостатня кількість сну. Дорослі повинні спати 7-9 годин на добу.

Як свідчить дослідження, проведене Сіднейським університетом, пише Health shots, саме спосіб життя, час за комп’ютером, режим сну, якість харчування і фізична активність мають найбільший вплив на схильність до депресії.

Так, люди, які зменшили час, проведений перед екраном чи монітором, дотримувалися правильного харчування та мали здоровий сон, тривалістю понад шість годин, менше страждали на депресивні настрої.

Водночас збільшення часу, проведеного перед екранами та куріння, збільшували ризик депресії.

Щоб позбутися депресії і уникнути її розвитку слід, передусім, правильно харчуватися й дотримуватися графіку сну та зменшити час, проведеного перед екраном.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 85 000 людей. Науковці намагались знайти зв’язок між депресією та факторами способу життя.

Нагадаємо, вчені провели дослідження і з'ясували, що неправильний сон може серйозно позначитися на здоров'я людини і навіть призвести до смерті.

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