Ученые ошеломили последствиями недосыпания для нашего здоровья

Сон важен для психического здоровья (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследование показало, как сон влияет на депрессивное состояние

Изнурительная работа негативно сказывается на здоровье и образе жизни. Одной из возможных причин депрессии является именно недостаточное количество сна. Взрослые должны спать 7-9 часов в сутки.

Как показало исследование, проведенное Сиднейским университетом, пишет Health shots, именно образ жизни, время за компьютером, режим сна, качество питания и физическая активность имеют наибольшее влияние на склонность к депрессии.

Так, люди, которые уменьшили время, проведенное перед экраном или монитором, придерживались правильного питания и имели здоровый сон, продолжительностью более шести часов, меньше страдали депрессивным настроением.

В то же время увеличение времени, проведенного перед экранами и курение, увеличивали риск депрессии.

Чтобы избавиться от депрессии и избежать ее развития, следует, прежде всего, правильно питаться и придерживаться графика сна и уменьшить время, проведенное перед экраном.

Всего в исследовании приняли участие почти 85 000 человек. Ученые пытались найти связь между депрессией и факторами образа жизни.

Напомним, ученые провели исследования и установили, что неправильный сон может серьезно сказаться на здоровье человека и даже привести к смерти.

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