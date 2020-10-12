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Вчені назвали головну небезпеку неправильного сну може призвести до летального результату

Понеділок 12 жовтня 2020 07:02
Вчені назвали головну небезпеку неправильного сну може призвести до летального результату
Як і скільки треба спати (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Медики розповіли про небезпеку неправильного сну

Вчені провели дослідження і з'ясували, що неправильний сон може серйозно позначитися на здоров'я людини і навіть призвести до смерті. Медики також говорять про те, що оптимальна тривалість сну повинна складати 7 годин.

Якщо не дотримуватися норму сну, то це може нанести серйозної шкоди здоров'ю, зокрема, легеням. Про це повідомляє ChangeUA.

Вчені говорять про те, що порушення біоритмів і збій в біологічних годинниках організму може призвести до фіброзу легенів - утворення рубців в легенях. Це захворювання є щорічною причиною смерті п'яти тисяч британців. Приміром, стільки ж людей вмирає від лейкемії.

Експерти також підкреслили, що біологічний годинник також впливає на гормони і обмін речовин організмів.

Нагадаємо, що лікарі назвали найчастішу причину головного болю. За словами експертів, найпоширеніша причина болю в голові - це головний біль напруги. За даними ВООЗ, з такою проблемою стикаються час від часу близько 70% людей, а у 3% голова болить чи не через день.

Раніше ми писали про те, що лікарі назвали головну небезпеку хліба, яка підриває наше здоров'я. Цікаво, але вживання хліба може викликати розвиток цукрового діабету, порушення метаболізму. Також хліб може призвести до збільшення ваги і серцево-судинних хвороб.

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