Вчені розповіли про небезпеку надлишку сну і приголомшили наслідками

Надлишок сну може призвести до проблем з серцем (фото: pixabay.com)

Любителям поспати загрожують проблеми із серцем і ожиріння

Здоровий сон – запорука міцного здоров'я та гарного самопочуття. Оптимальною тривалістю сну вважається до 7 годин. Увесь відпочинок після цього часу може призвести до ожиріння, проблем із серцем і ранньої смерті.

Як пише Express, вчені впродовж шести років спостерігали за любителями поспати і дійшли висновку: у тих, хто спав понад 9 годин на добу, ожиріння розвивалося на 21% частіше, аніж у тих, хто спав 7-8 годин.

Водночас вчені помітили, що учасники досліду не худли навіть після змін у раціоні харчування та активних занять спортом.

Також вчені провели ще одне дослідження, в якому взяли участь 72 тисячі жінок. І з’ясувалося, що добровольці, котрі витрачали на сон до 11 годин на добу, на 38% частіше мали ішемічну хворобу серця, аніж ті дівчаті, сон яких займає 8 годин.

Фахівці пояснюють, що організму достатньо 7-8 годин на добу, щоб відпочити. Але, якщо вранці, є проблеми із пробудженням, то причини можуть бути не у втомі.

Зокрема, до цього може призводити стрес, тривожність або ж депресія. У такому випадку потрібно звернутися за допомогою до лікаря.

До слова, ішемічна хвороба серця - це так званий серцевий напад. Цій хворобі сприяє малорухливий спосіб життя, паління, цукровий діабет, ожиріння, спадковість, стресові ситуації. Вірогідність розвитку недуги суттєво зростає при малорухомому способі життя.

А от ожиріння обумовлене порушенням обміну речовин. Воно може призвести до діабету, раку, інсульту.