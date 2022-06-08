Найкраща звичка на сніданок, яка продовжить ваше життя

Сніданок - основний прийом їжі, який може задати вам настрій на цілий день. Уявіть, якщо зранку ви з'їли щось не те, і ваш шлунок збунтувався? А от правильна їжа забезпечить вас енергією, якої точно вистачить до самого обіду.

Як правильно снідати і чому цей прийом їжі не можна пропускати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише EatThis, повний пропуск сніданку є одним із найгірших способів почати свій день, коли справа стосується вашого здоров'я.

Встановлено, що пропуск цього ранкового прийому їжі уповільнює метаболізм, призводить до збільшення ваги, негативно впливає на вашу імунну систему і навіть призводить до підвищення рівня стресу.

Тож не варто замінювати повноцінний сніданок чашкою кави чи взагалі його пропускати.

Яка ж найкраща звичка для сніданку?

Сніданок - має вмістити якомога більше поживних речовин, наскільки це можливо. Саме таких правил дотримується більшість опитаних довгожителів - мешканців "блакитних зон" - регіонів, в яких набагато більша кількість людей, що живуть значно довше за середньостатистичний термін.

Так, однією з основних цінностей, спільних для довгожителів "блакитних зон", є практика їсти найбільшу їжу вранці, а найменшу - вдень і ввечері.

Зазвичай довгожителі їдять багато цільного зерна, овочів, фруктів і бобів, що дає їм заряд білка, клітковини та антиоксидантів у ранкові години.

Що на сніданок їдять довгожителі

У світі налічується (офіційно) шість "блакитних зон".

Як кажуть дослідники, мешканці острова Окінава (Японія) на сніданок полюбляють суп місо, натто та морські водорості. Місо і натто - види ферментованих соєвих продуктів.

У провінції Ольястра (Сардинія, Італія) часто снідають простою їжею. Це х ліб, помідори та оливкова олія.

Мешканці провінції Лома-Лінда (Каліфорнія, США) на сніданок полюбляють їсти вівсянку з горіхами, свіжими ягодами та кленовим сиропом.

На острові Ікарія (Греція) зранку їдять яйця, хліб на заквасці з оливковою олією або ж йогурт, мед, фрукти та горіхи.

А мешканці півострова Нікоя (Коста-Рика) віддають перевагу суміші бобів і рису, яку зазвичай подають з кукурудзяними коржами та кавою.