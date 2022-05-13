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Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей

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П'ятниця 13 травня 2022 12:18
Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей Фото: Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, який фрукт є важливою частиною раціону довгожителей. Його вони їдять щодня, і можуть похвалитися міцним здоров'ям і в сторічному віці.

Про це пише EatThis.

Мова йде про соковиту, ніжну й солодку папайю

Такий висновок дослідники зробили після вивчення способу життя населення півострова Нікойя, що в Коста-Риці.

Фактично, Нікойя є однією з п'яти "блакитних зон" у світі, що означає, що в ній найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку.

Фрукт є частиною щоденного раціону мешканців півострова

Жителі Нікойї їдять багато чорної квасолі, ямсу, кукурудзи, рису, овочів і більше фруктів, ніж більшість інших блакитних зон по всьому світу.

Тропічні фрукти, які вони щодня їдять, забезпечують їх антиоксидантами, вітамінами та мінералами, які сприяють довшому та здоровішому життю.

І один з найкращих фруктів, які вони їдять на регулярній основі - це папайя.

Річ у тім, що на острові росте дуже багато дерев папайї і мешканці перекусують цим фруктом майже щодня.

Чим корисна папайя

Вміст вітамінів А, С і Е допомагає боротися із запаленням.

В папайї також міститься фермент під назвою папаїн. Відомо, що папаїн сприяє травленню і використовується в медицині для полегшення запорів і здуття живота.

Папайя також містить корисний бета-каротин, який синтезується організмом у вітамін А.

Фрукт багатий клітковиною, калієм, вітаміном К і холіном.

Ці поживні речовини та вітаміни надають папайї силу, яка допомагає зменшити запалення, допомагає боротися з цукровим діабетом, допомагає знизити ризик раку та серцевих захворювань, а також допомагає боротися з віковою макулярною дегенерацією (втратою зору).

До блакитних зон належать:

  • Острів Окінава (Японія)
  • Провінція Ольястра (Сардинія, Італія)
  • Місто Лома-Лінда (Каліфорнія, США)
  • Острів Ікарія (Греція)
  • Півострів Нікойя (Коста-Рика)

Раніше ми писали, яку спецію вважають секретом довгожителей.

Також лікар розповіла, яке жирне м'ясо насправді корисне для здоров'я.

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