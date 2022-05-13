Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей
Вчені з'ясували, який фрукт є важливою частиною раціону довгожителей. Його вони їдять щодня, і можуть похвалитися міцним здоров'ям і в сторічному віці.
Про це пише EatThis.
Мова йде про соковиту, ніжну й солодку папайю
Такий висновок дослідники зробили після вивчення способу життя населення півострова Нікойя, що в Коста-Риці.
Фактично, Нікойя є однією з п'яти "блакитних зон" у світі, що означає, що в ній найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку.
Фрукт є частиною щоденного раціону мешканців півострова
Жителі Нікойї їдять багато чорної квасолі, ямсу, кукурудзи, рису, овочів і більше фруктів, ніж більшість інших блакитних зон по всьому світу.
Тропічні фрукти, які вони щодня їдять, забезпечують їх антиоксидантами, вітамінами та мінералами, які сприяють довшому та здоровішому життю.
І один з найкращих фруктів, які вони їдять на регулярній основі - це папайя.
Річ у тім, що на острові росте дуже багато дерев папайї і мешканці перекусують цим фруктом майже щодня.
Чим корисна папайя
Вміст вітамінів А, С і Е допомагає боротися із запаленням.
В папайї також міститься фермент під назвою папаїн. Відомо, що папаїн сприяє травленню і використовується в медицині для полегшення запорів і здуття живота.
Папайя також містить корисний бета-каротин, який синтезується організмом у вітамін А.
Фрукт багатий клітковиною, калієм, вітаміном К і холіном.
Ці поживні речовини та вітаміни надають папайї силу, яка допомагає зменшити запалення, допомагає боротися з цукровим діабетом, допомагає знизити ризик раку та серцевих захворювань, а також допомагає боротися з віковою макулярною дегенерацією (втратою зору).
До блакитних зон належать:
- Острів Окінава (Японія)
- Провінція Ольястра (Сардинія, Італія)
- Місто Лома-Лінда (Каліфорнія, США)
- Острів Ікарія (Греція)
- Півострів Нікойя (Коста-Рика)
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