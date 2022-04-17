Лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів

Лікар розповіла про дослідження вчених на тему найбільш поживних продуктів у світі. Вони прийшли до висновку, що це особливий горіх, який часто додають у випічку.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora .

Йдеться про мигдальний горіх. Він очолив топ найбільш поживних продуктів у світі після аналізу і вивчення 1000 продуктів.

Мигдаль набрав 97 балів, очоливши список 1000 продуктів як найбільш поживний продукт у світі.

За деякими даними, жителі Гімалаїв часто їдять мигдаль, а середня тривалість їх життя становить від 90 до 100 років.

Перша десятка найкращих продуктів виглядає так:

мигдаль,

черімойя (фрукт),

морський окунь,

камбала,

насіння чіа,

насіння гарбуза,

мангольд (зелень, схожа на шпинат),

свинячий жир,

зелень буряка,

снеппер (вид морського окуня).

Чим же так корисний мигдаль

Мигдаль надзвичайно поживний, в 100 грамах мигдалю міститься 25 грамів білка, 27 грамів жиру і 14 грамів вуглеводів.

Крім того, мигдаль також містить:

вітамін B1,

вітамін B2,

вітамін E,

вітамін B5,

вітамін C,

мінерали, такі як калій, натрій, кальцій, залізо, марганець, цинк, мідь і фосфор.

Більшість жирів в мигдалі є ненасиченими жирними кислотами, які можуть захистити здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, в 100 грамах мигдалю міститься близько 25 мг вітаміну Е.