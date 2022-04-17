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Лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів

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Неділя 17 квітня 2022 21:19
Лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів Фото: лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла про дослідження вчених на тему найбільш поживних продуктів у світі. Вони прийшли до висновку, що це особливий горіх, який часто додають у випічку.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Йдеться про мигдальний горіх. Він очолив топ найбільш поживних продуктів у світі після аналізу і вивчення 1000 продуктів.

Мигдаль набрав 97 балів, очоливши список 1000 продуктів як найбільш поживний продукт у світі.

За деякими даними, жителі Гімалаїв часто їдять мигдаль, а середня тривалість їх життя становить від 90 до 100 років.

Перша десятка найкращих продуктів виглядає так:

  • мигдаль,
  • черімойя (фрукт),
  • морський окунь,
  • камбала,
  • насіння чіа,
  • насіння гарбуза,
  • мангольд (зелень, схожа на шпинат),
  • свинячий жир,
  • зелень буряка,
  • снеппер (вид морського окуня).

Чим же так корисний мигдаль

Мигдаль надзвичайно поживний, в 100 грамах мигдалю міститься 25 грамів білка, 27 грамів жиру і 14 грамів вуглеводів.

Крім того, мигдаль також містить:

  • вітамін B1,
  • вітамін B2,
  • вітамін E,
  • вітамін B5,
  • вітамін C,
  • мінерали, такі як калій, натрій, кальцій, залізо, марганець, цинк, мідь і фосфор.

Більшість жирів в мигдалі є ненасиченими жирними кислотами, які можуть захистити здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, в 100 грамах мигдалю міститься близько 25 мг вітаміну Е.

Вітамін Е є одним з природних антиоксидантів, який нейтралізує шкідливі вільні радикали і уповільнює процес старіння людського організму.

Раніше ми писали про спецію, яку вважають секретом довгожителів.

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