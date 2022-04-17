Лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів
Лікар розповіла про дослідження вчених на тему найбільш поживних продуктів у світі. Вони прийшли до висновку, що це особливий горіх, який часто додають у випічку.
Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
Йдеться про мигдальний горіх. Він очолив топ найбільш поживних продуктів у світі після аналізу і вивчення 1000 продуктів.
Мигдаль набрав 97 балів, очоливши список 1000 продуктів як найбільш поживний продукт у світі.
За деякими даними, жителі Гімалаїв часто їдять мигдаль, а середня тривалість їх життя становить від 90 до 100 років.
Перша десятка найкращих продуктів виглядає так:
- мигдаль,
- черімойя (фрукт),
- морський окунь,
- камбала,
- насіння чіа,
- насіння гарбуза,
- мангольд (зелень, схожа на шпинат),
- свинячий жир,
- зелень буряка,
- снеппер (вид морського окуня).
Чим же так корисний мигдаль
Мигдаль надзвичайно поживний, в 100 грамах мигдалю міститься 25 грамів білка, 27 грамів жиру і 14 грамів вуглеводів.
Крім того, мигдаль також містить:
- вітамін B1,
- вітамін B2,
- вітамін E,
- вітамін B5,
- вітамін C,
- мінерали, такі як калій, натрій, кальцій, залізо, марганець, цинк, мідь і фосфор.
Більшість жирів в мигдалі є ненасиченими жирними кислотами, які можуть захистити здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.
Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, в 100 грамах мигдалю міститься близько 25 мг вітаміну Е.
Вітамін Е є одним з природних антиоксидантів, який нейтралізує шкідливі вільні радикали і уповільнює процес старіння людського організму.
Раніше ми писали про спецію, яку вважають секретом довгожителів.