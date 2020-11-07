ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені знайшли унікальну планетарну туманність: кадри заворожують

Субота 07 листопада 2020 21:22
Вчені знайшли унікальну планетарну туманність: кадри заворожують
Вчені знайшли туманність з унікальним розташуванням зірок (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники зафіксували туманність, що складається з двох тісно пов'язаних зірок

Вчені сфотографували унікальну планетарну туманність, яка складається з двох тісно пов'язаних зірок, що обертаються навколо третьої зовнішньої зірки. Третю зірку вчені помітили зовсім недавно, в той час, як туманність NGC 246 відкрили ще століття тому. Знімок вдалося зробити завдяки великому телескопу (VLT) в Чилі. Про це пише Science Alert.

NGC 246 або туманність Пакмана, як її ще називають, складається з форм, створених її зірками та газами.

Ні одна інша туманність, відкрита вченими, не має такої конфігурації, як NGC 246. Ці небесні явища зазвичай формуються навколо однієї або двох центральних зірок.

"Тут ми маємо білу карликову зорю і тьмяну червону карликову зорю (яку ви насправді не бачите на цій картинці), що обертаються одна навколо одної, а потім третю зірку, що обертається навколо двох інших. Третя зірка знаходиться приблизно в чотири рази далі, ніж дві інші зірки одна від одної, чи приблизно на відстані у 1900 разів більше, ніж між Землею і Сонцем", - пишуть вчені.

Вчені знайшли унікальну планетарну туманність: кадри заворожують

Туманність NGC 246 (фото: sciencealert.com)

Вчені підкреслюють, що серед близько 1800 відкритих туманностей не знайдено аналогічне небесне тіло, яке містить понад дві зірки.

NGC 246 знаходиться в сузір'ї Цетуса, іноді зване Китом, приблизно в 1600 світлових роках від Землі. Знімки, подібні до цього, допомагають астрономам краще зрозуміти зірки, їх склад та еволюцію. У цьому випадку на борту VLT був використаний прилад FORS 2 – фокальний редуктор і спектрограф з низькою дисперсією, і це дало приголомшливу картину.

Раніше ми писали, що астрономи показали результат зіткнення двох галактик. За даними дослідників, об'єкт більше нагадує якусь істоту з глибин океану, ніж галактику. Зовнішні оболонки здаються майже прозорими, засіяними зорями та напівпрозорими "вусиками".

До цього ми повідомляли, що вчені визначили, якої форми наша галактика. Команда астрономів з Польщі створила найточнішу тривимірну карту Чумацького Шляху на сьогодні. Можна навіть погуляти по нашій галактиці!

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини науки космосученыезвезды

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся