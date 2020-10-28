Астрономи показали результат зіткнення двох галактик: краса з хаосу

Астрономи показали зіткнення двох галактик (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники зафіксували наслідки зіткнення двох галактик

З допомогою телескопа Hubble астрономам вдалося сфотографувати нову космічну форму, що виникла після зіткнення двох спіральних галактик. Знімок нової галактики NGC 34 в сузір'ї Кита опублікували на сайті обсерваторії Hubble.

За даними дослідників, об'єкт більше нагадує якусь істоту з глибин океану, ніж галактику. Зовнішні оболонки здаються майже прозорими, засіяними зорями і напівпрозорими "вусиками".

Пояснення такої незвичайної форми криється в минулому галактики.

"Головна причина дивної появи цієї галактики криється в її минулому. Якщо б ми могли повернути час назад на кілька мільйонів років, то побачили б дві прекрасні спіральні галактики, що знаходяться на прямому шляху зіткнення. Коли ці галактики зіткнулися одна з одною, їх складні візерунки і спіральні рукави зруйнувалися. Це зображення показує яскравий центр галактики - результат цього злиття, яке створило вибух нового зореутворення і освітило навколишній газ. По мірі того як галактики будуть продовжувати переплітатися і ставати єдиним цілим, форма NGC 34 буде все більше нагадувати форму незвичайної галактики, позбавленої якоїсь виразної форми", - розповідають дослідники Hubble.

Астрономи показали зіткнення двох галактик (фото: spacetelescope.org)

На просторах космосу зіткнення між галактиками відбуваються досить рідко, але вони можуть бути численні в мегакластерах, що містять сотні або навіть тисячі галактик, кажуть вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені визначили, якої форми наша галактика.

Також ми писали, що дослідники вперше виявили планету за межами нашої галактики.