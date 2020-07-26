Вчені визначили, якої форми наша галактика: нагадує млинець (фото)

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Дослідникам вдалося встановити, на що схожа форма нашої галактики

Вчені визначили, якої форми наша галактики та на їх думку, вона схожа на млинець. Команда астрономів з Польщі створила точну тривимірну карту Чумацького Шляху на сьогодні. При складанні карти були виявлені дивні спотворення і нерівності вздовж галактичного диска, який виявився далеким від ідеалу.

Наше місце розташування розташоване глибоко всередині гігантської структури, тому з Землі ми не можемо спостерігати нашу галактику зовні, спостерігаючи її форму тільки зсередини. Щільні простори зірок, газу й пилу ще більше ускладнюють спостереження. Але Чумацький Шлях – це спіральна галактика з шириною близько 120 тисяч світлових років, і ми знаходимося на відстані близько 27 тисяч світлових років від центру галактики, розташованої в Стрільці A*.

3D-карта Чумацького Шляху

Протягом багатьох років астрономи робили різні спроби скласти карту Чумацького Шляху, включаючи підрахунок відстані до зірок, радіоспостереження за молекулами газу і навіть екстраполяцію схожих спіральних галактик поблизу. Ці зусилля призвели до появи карт, але дуже умовних. Кращий спосіб нанести на карту Чумацький Шлях — це безпосередньо виміряти нашу відстань до великої вибірки зірок, розкиданих по галактичному диску. Ще краще — відібрати зірки, що належать до конкретного, добре вивченого типу для забезпечення точності спостережень. Використовуючи вищезазначену стратегію, команда вчених з Астрономічної обсерваторії Варшавського університету склала найбільш точну 3D-карту Чумацького Шляху на сьогодні. Астроном Дорота Сковрон очолила дослідження, яке опубліковане в журналі Science.

Щоб створити точну тривимірну карту, Сковрон і її колеги нанесли на карту розташування змінних зірок Цефєїди. Молоді пульсуючі супергіганти ідеальні для цього дослідження, тому що їх яскравість міняється дуже рівномірно. Зрештою розташування цефеїд в Чумацькому Шляху визначається більш точно, ніж в інших видів зірок, і це саме те, що було необхідно для картографічного проєкту.

За словами співавтора Пжемека Мруза, покращена 3D-карта демонструє S-образну структуру спотвореного зоряного диска нашої галактики. Чумацький Шлях виявився не плоским, як млинець, а "кривим і скрученим". Нове дослідження також показало, що товщина Чумацького Шляху варіюється всюди. Наша галактика стає товщою при видаленні від ядра.

Нагадаємо, що раніше Британія і США звинуватили Росію у стрільбі з супутника в космосі.