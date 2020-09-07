Лікарі назвали суп, від якого потрібно відмовитися всім

Названий самий шкідливий суп (фото: freepik)

Лікарі назвали суп, який замість користі для здоров'я, навпаки може його забрати

Лікарі кажуть, що суп безумовно корисний, але з деякими першими стравами потрібно бути дуже обережними, адже регулярне їх споживання може серйозно підірвати здоров'я.

За словами експертів, топ найбільш шкідливих супів займає улюблена багатьма солянка. І вся річ в її некорисному складі: кілька сортів м'яса, ковбаси, копченості, та ще й солоні огірки. Про це пише maximum.fm

"Через велику кількість насичених жирів солянка шкідлива всім людям, особливо з серцево-судинною патологією, порушенням обміну холестерину", - заявляють дієтологи.

Також вживання солянки загрожує атеросклерозом. Це досить серйозне хронічне захворювання, при якому страждають стінки судин. Солянка також дратує шлунок, тому суп протипоказаний людям, у яких є труднощі з шлунково-кишковим трактом.

Цікаво, що солянка - не єдина шкідлива перша страва. З обережністю потрібно ставитися також до грибного супу. Адже в ньому дуже багато екстрактивних речовин, які стимулюють травлення. А якщо травний тракт запалений, через додаткову стимуляцію може виникнути інфекція.

Фахівці радять мінімізувати споживання таких супів, а краще вибрати більш корисні варіанти - курячий або овочевий суп.

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