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Названа основна причина старіння

П'ятниця 10 липня 2020 19:55
Названа основна причина старіння
Названа головна причина старіння (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вчені зі Швейцарії з'ясували головну причину старіння

Вчені з Бернського університету в Швейцарії виявили головну причину старіння.

Виявилося, що в процесі старіння клітин організму бере участь так званий вісцеральний жир. Ці відкладення знаходяться в черевній порожнині і покликані захищати внутрішні органи від зовнішнього впливу. Про це повідомляє Science Daily.

В патологічному процесі ключову роль відіграють імунні клітини лейкоцити еозинофіли, виявлені у вісцеральних жирових тканинах у людей і мишей.

Як правило, вони присутні в крові, але через ожиріння їх стає більше в організмі. Вони сприяють розвитку алергії дихальних органів, а сам жир - слабкому хронічному запаленню.

При цьому вчені уточнюють, що ключову роль у патологічному процесі відіграють специфічні імунні клітини - лейкоцити еозинофіли. Як правило вони присутні в кровоносній системі, але фахівці знайшли їх у вісцеральних жирових тканинах у людей і мишей. Ці клітини допомагають організму забезпечувати захист проти багатоклітинних паразитів. Також лейкоцити еозинофіли сприяють розвитку алергії дихальних органів.

Ці фактори послаблюють імунітет і прискорюють розвиток вікових захворювань і старіння.

Як ми раніше писали, названі найкорисніші продукти для жінок.

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