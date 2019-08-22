Учасниця "Танців з зірками" розлучилася з чоловіком нардепом-втікачем: усі деталі

Відома українська гімнастка 26-річна Ганна Різатдінова, яка вийде на танцпол нового сезону шоу "Танці з зірками" офіційно розлучилася зі скандальним біглим народним депутатом Олександром Онищенком.

Варто відзначити, що про розставання з дружиною Онищенко ще місяць тому написав на своїй сторінці в Facebook. Але Ганна Різатдінова довгий час зберігала мовчання про своє особисте життя.

Олександр Онищенко та Ганна Різатдінова (колаж: РБК-Україна)

Одна з найкращих гімнасток світу, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова розповіла в інтерв'ю JetSetter про те, як вона живе після розставання з чоловіком, та про участь у "Танцях з зірками".

"Так, ми з Олександром уже не разом. Я зараз живу в Києві і беру участь у проекті "Танці з зірками". Це абсолютно новий етап у моєму житті, якому я дуже рада", - каже спортсменка.

На проекті "Танці з зірками" Ганна Різатдінова станцює з Олександром Прохоровим.

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка каже, що раніше багато подорожувала, виступаючи в різних країнах з майстер-класами. Тепер їй хочеться більше часу бути в Києві і реалізовувати себе в різних напрямках.

"Танці" - мій шанс довести собі та іншим, що я можу починати з нуля і домагатися успіху", - поділилася Анна.

Ще однією сферою життя, якій Ганні хочеться присвячувати більше часу, це виховання сина Романа, який народився 12 листопада 2017 роки у шлюбі з Онищенком.

До речі, нещодавно Ганна Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності.

Раніше ми писали, що одна з учасниць шоу "Танці з зірками 2019" отримала серйозну травму під час репетиції.