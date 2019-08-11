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Онищенко заявив, що НАБУ відібрало його офіс на Хрещатику

Новини » Політика    11.08.2019 - 18:10
Онищенко заявив, що НАБУ відібрало його офіс на Хрещатику
Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

За словами Онищенка, офіс продали через компанію АРМА

Офіс площею 1000 квадратних метрів на Хрещатику, який належав бізнесменові, політику Олександру Онищенко, Національне антикорупційне бюро передало компанії АРМА, яка реалізувала його за 5 млн грн "своїй" приватній компанії. Про це в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" повідомив екс-народних депутат Олександр Онищенко.

"Той офіс, де я сидів, відібрало його НАБУ, наклало арешт, передало компанії АРМА, і офіс 1000 кв. м на Хрещатику, що коштує чималих грошей, вони самі його продали за 5 млн грн. Така корупційна складова - як НАБУ відбирає, передає на АРМУ, і вона продає "своїм" приватним компаніям", - розповів Олександр Онищенко.

За його словами, до бізнесмена, який проживає зараз в Євросоюзі, регулярно звертаються з пропозиціями "викупити" власний бізнес або майно.

"Коли вони на мене виходять, пропонують, щоб я у них купив, то я кажу, що не йду на договорняки, я за своїм потім ще повернуся, а поки нехай продають, кому хочуть", - підкреслив в інтерв'ю Онищенко.

Олександр Онищенко повідомив, що до нього приїжджало вже багато представників влади, які вимагали, щоб він переписав на них свій бізнес.

"Приїжджали до мене люди, просто сказали, що я повинен переписати бізнес, інакше він просто пропаде. Парламентерів було багато, частину бізнесу на них я переписав. Ці люди описували ситуацію так: ти повинен на нас перписать, і тоді буде шанс отримати якусь компенсацію, інакше все це зникне. Вони забрали його за копійки. Поки забирати назад нічого я не можу, я перебуваю в Європі. Рано чи пізно забирати назад доведеться, те, що забрали в тебе, доведеться забирати назад", - зазначив екс-народний депутат Олександр Онищенко.

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Новини України НАБУОлександр Онищенко
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