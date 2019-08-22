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Переможець українського Х-фактора одружився на російській актрисі (фото)

STYLERЖиття    22.08.2019 - 16:38
Переможець українського Х-фактора одружився на російській актрисі (фото)
Український співак і актор одружився на російській зірці (Колаж РБК-Україна)

Молодята розписалися у Волгограді

Відомий український музикант і актор В'ячеслав Онищенко, який став переможцем дев'ятого сезону проекту "Х-фактор", одружився на популярній російській актрисі Анастасії Івановій, яка знайома глядачам по ролі Юлі Семакиної в серіалі "Універ". Про це повідомляє СТБ.

В'ячеслав Онищенко – київський актор театру Золоті ворота, а також учасник дуету ZBS Band, з яким він завоював перемогу в дев'ятому сезоні проекту Х-фактор. Йому всього 24 роки, і він номінувався на Київській Пекторалі за кращий акторський дебют у 2015 році. Знявся в таких фільмах як: "З вовками жити", "За три дні до любові", "Два береги надії", "Квіти життя", "Той, хто не спить", "Центральна лікарня", "Повернення Мухтара" та інших.

Анастасія Іванова – російська актриса, якій у травні виповнилося 28 років. Народилася і виросла у Волгограді, в родині відомого футболіста. Зараз активно знімається як в російських проектах, так і в українських. Крім популярного серіалу "Універ", також знялася у фільмах "Подорож до центру душі", "Останній бій", "По праву любові", "Спадкоємиця мимоволі" та інших. У 2019 році повинен вийти на екрани фільм "Княжна" (виробництво Україна) з її участю.

Переможець українського Х-фактора одружився на російській актрисі (фото)

Анастасія Іванова (instagram.com/nastyavanya)

Про свій роман молоді люди не надто поширювалися, однак на початку червня вони повідомила шанувальникам про майбутнє весілля. Розписалися молодята в одному з Рагсів міста Волгограда.

Владислав Онищенко одружився на російській актрисі (фото: СТБ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктор Павлік розповів, чи планує заводити дитину з молодою коханкою.

А також розповідали про те, що переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблеми.

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