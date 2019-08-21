ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму

STYLERТелешоу    21.08.2019 - 22:37
Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму
Танці з зірками: на проекті перша травма (Колаж РБК-Україна)

Вікторія Булітко назвала ім'я свого партнера на проекті Танці з зірками

Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", а також учасниця нового сезону "Танців з зірками" травмувала ногу на репетиції. У своєму Instagram Булітко показала розпухлу ногу і почала журитися про те, як вона буде продовжувати тренування.

"Ось нормальна нога, а ось опухла нога. Боже, що мені робити? Як же мені тепер репетирувати? І я собі дозволяю над цим жартувати. Ну не соромно тобі, Вікторія Сергіївна", - розповіла про свою біду Булітко.

Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму

Скріншот (instagram.com/bulitka)

Артистці довелося відмовитися від самостійного водіння автомобіля, щоб дати травмованій нозі більше спокою.

Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму

Скріншот фото (instagram.com/bulitka)

Крім того, Вікторія Булітко зізналася, хто став її партнером по проекту і показала відео.

"Ну все, нарешті я можу про це розповісти! Мій партнер на проекті – Діма Дікусар! Я так рада, що буду танцювати саме з Дімою. На відео видно, як я переживала і соромилася під час нашої першої зустрічі. Та й різниця в зрості...Діма, ти гігант! Я думаю, що у нас все вийде. Обіцяємо викладатися на максимум", - запевнила артистка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українська співачка отримала серйозну травму і лікарі заборонили їй рухатися.

А також розповідали про те, що скандальна співачка MARUV стане учасницею нового сезону Танців з зірками.

TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019 (відео) Танці з зірками: назване ім'я нового судді, який змінить Монатіка
Новини України Танцы со звездамиТанці з зірками
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся