Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму

Танці з зірками: на проекті перша травма (Колаж РБК-Україна)

Вікторія Булітко назвала ім'я свого партнера на проекті Танці з зірками

Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", а також учасниця нового сезону "Танців з зірками" травмувала ногу на репетиції. У своєму Instagram Булітко показала розпухлу ногу і почала журитися про те, як вона буде продовжувати тренування.

"Ось нормальна нога, а ось опухла нога. Боже, що мені робити? Як же мені тепер репетирувати? І я собі дозволяю над цим жартувати. Ну не соромно тобі, Вікторія Сергіївна", - розповіла про свою біду Булітко.

Скріншот (instagram.com/bulitka)

Артистці довелося відмовитися від самостійного водіння автомобіля, щоб дати травмованій нозі більше спокою.

Скріншот фото (instagram.com/bulitka)

Крім того, Вікторія Булітко зізналася, хто став її партнером по проекту і показала відео.

"Ну все, нарешті я можу про це розповісти! Мій партнер на проекті – Діма Дікусар! Я так рада, що буду танцювати саме з Дімою. На відео видно, як я переживала і соромилася під час нашої першої зустрічі. Та й різниця в зрості...Діма, ти гігант! Я думаю, що у нас все вийде. Обіцяємо викладатися на максимум", - запевнила артистка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українська співачка отримала серйозну травму і лікарі заборонили їй рухатися.

А також розповідали про те, що скандальна співачка MARUV стане учасницею нового сезону Танців з зірками.