Финалист Нацотбора честно признался, готов ли он взять оружие и пойти воевать

Участник "Голосу країни" и Национального отбора на Евровидение-2025 Влад Шериф, который ранее рассекретил, как ему помогла Тина Кароль , честно ответил, что он думает про брони для артистов. А также о том, готов ли он взять оружие и пойти защищать Украину на фронте.

Об этом певец рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналистки, что он думает о бронировании мужчин-артистов, Шериф ответил неоднозначно.

"Сложный вопрос. Почему инженер должен воевать, а, например, артисты театра или певцы могут выезжать за границу и получают бронирование? Общество разделилось, и мои мысли сейчас тоже", - отметил участник Нацотбора.

В то же время он рассказал, что боится думать о том, что он может оказаться на фронте с оружием в руках.

"Думал, но у меня некоторые основания, проблемы со здоровьем. Но если так получится, что же поделаешь? Конечно, есть страх. Я не знаю, кто не боится. И мне кажется, что бояться - это норма в этом случае", - подытожил он.



Влад Шериф (фото предоставлено певцом)

Что известно про Влада Шерифа

Певцу 26 лет, он родом из Харькова.

Окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. В 2023 году поступил также в Киевский университет культуры на специальность "Режиссер кино и телевидения".

Как артист заявил о себе в 2018 году на шоу "Голос країни". Тогда Влад спел песню англо-норвежского музыканта и продюсера Алана Вокера Faded, но не смог развернуть кресла тренеров на слепых прослушиваниях и покинул конкурс.

В 2023 году снова попробовал свои силы на "Голосі країни". Он выбрал песню победительницы песенного конкурса "Евровидение-2023", шведской певицы Лорин под названием Tattoo.

В команде под руководством Артема Пивоварова Шериф дошел до полуфинала.