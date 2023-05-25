Участница Евровидения от Польши сделала заявление о поддержке России в ее семье: что она сказала

"Хочу однозначно подчеркнуть, что категорически не согласна с этой информацией. Когда пишу это, плачу от печали. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что я буду связана с чем-то совершенно отличным от того, что в моем сердце и моих взглядах", - говорится в сообщении пресс-службы исполнительницы.

Она добавляет, что с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и солидарно живет с украинским народом.

"Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины. То, с чем СМИ пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и заставляет меня испытывать такую боль, которую я никогда раньше не испытывала", - пишет артистка.

Бланка надеется, что сможет как можно скорее выступить в свободной Украине.

Что этому предшествовало

Пользователи социальных сетей заметили, что родной брат Бланки Оливер, вероятно, имеет пророссийскую позицию. Это отметили сами поляки, недовольные выбором артиста от их страны на международную арену.

Доказательством стал репост Оливером сообщения, где речь идет об "украинских нацистах" и "киевском режиме". Парень прокомментировал его словами "Сама правда".

Однако впоследствии скандальные посты исчезли со страницы Оливера.

Скриншот с видео

Напомним, что Польша заняла 19 место в рейтинге, завоевав 93 балла, 12 из которых отдали зрители от Украины.