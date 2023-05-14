Что победительница Евровидение 2023 Лорин говорила об Украине

В Ливерпуле завершился международный песенный фестиваль Евровидение 2023. Победительницей стала представительница Швеции - Лорин, которая ранее уже приносила победу своей стране, в 2012 году. А украинский дуэт TVORCHI попал на 6 место.

Что говорила Лорин об Украине, поддерживает ли она украинцев - читайте в материале ниже.

Лорин тепло отзывалась об Украине еще задолго до конкурса. Она поддержала идею провести Евровидение в Ливерпуле.

"Это замечательно, как мы сотрудничаем. Я думаю, это так прекрасно, что делает Великобритания, и как вы и мы поддерживаем в этом Украину. Я чувствую, что творчество, музыка и искусство в целом - это такой мощный инструмент, который можно использовать против негативных энергий", - сказала Лорин в интервью для РА.

Также певица обратилась ко всем украинцам во время открытия Евровидение 2023.

"Я скучаю за всеми вами. У меня там было много выступлений. Украина - одно из самых красивых мест, где я была. Чудесные люди, я скучаю за Украиной. Я благодарна вам за всю поддержку и комментарии. Я посылаю вам свою любовь, свою энергию. Держитесь, и все изменится, будет лучше. Я вас люблю", - сказала победительница всем жителям Украины.