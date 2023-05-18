ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Представительница Польши на Евровидении 2023 попала в скандал: ее семья поддерживает Россию (фото)

Новина українською →
Польша, Четверг 18 мая 2023 10:46
Представительница Польши на Евровидении 2023 попала в скандал: ее семья поддерживает Россию (фото) Представительница Польши на Евровидении 2023 Бланка (фото: eurovision.tv)
Автор: Юлия Гаюк

После завершения конкурса "Евровидение 2023" представительница Польши Бланка попала в скандал, связанный с Россией. Оказалось, что ее брат считает, что в войне России с Украиной не все так однозначно.

Это заметили пользователи социальных сетей.

Детали скандала

Родной брат Бланки Оливер, вероятно, имеет пророссийскую позицию. Интересно, что об этом отметили сами поляки, недовольные выбором артиста от их страны на международную арену.

Доказательством стал репост Оливером сообщения, где речь идет об "украинских нацистах" и "киевском режиме". Парень прокомментировал его словами "Сама лишь правда".

Представительница Польши на Евровидении 2023 попала в скандал: ее семья поддерживает Россию (фото)

Скриншот с видео

"История украинца из приграничного района "ЛНР". Его правда о событиях не вписывается в версию Киева и западной пропагандистской машины. Эта точка зрения не распространяется и не будет распространяться национальными СМИ Болгарии, которые, очевидно, работают на киевский "нацистский режим" поддерживают ЕС и НАТО", - говорится в том сообщении.

Стоит добавить, что это сообщение появилось на странице брата Бланки в марте 2022 года, когда враг активно пытался прорваться в Киев и уже совершал преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах.

Оливер удалил скандальное сообщение со своей страницы.

@bitizdrava666 #bejba #bejbaitskindakrejza #topmodel #topmodeltvn #blanka #blankasolo #blankastajkow #eurowizja #eurovision #eurovision2023 dźwięk oryginalny - VOTE AUSTRIA 01

Кто победил на Евровидении 2023

В Ливерпуле в этом году победу одержала певица из Швеции Loreen с песней Tattoo. Добавим, что, несмотря на подозрения в плагиате песни, исполнительница получила 583 балла от жюри и зрителей.

Польша заняла 19 место в рейтинге, завоевав 93 балла, 12 из которых отдали зрители от Украины.

Сама же Украина, которую представляла группа TVORCHI, заняла шестое место с 243 баллами. Напомним, что во время выступления артистов россияне обстреляли их родной город Тернополь.

Раньше мы писали, как победительница Евровидения высказывалась об Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Евровидение сканал TVORCHI