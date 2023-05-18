Представительница Польши на Евровидении 2023 попала в скандал: ее семья поддерживает Россию (фото)

После завершения конкурса "Евровидение 2023" представительница Польши Бланка попала в скандал, связанный с Россией. Оказалось, что ее брат считает, что в войне России с Украиной не все так однозначно.

Детали скандала

Родной брат Бланки Оливер, вероятно, имеет пророссийскую позицию. Интересно, что об этом отметили сами поляки, недовольные выбором артиста от их страны на международную арену.

Доказательством стал репост Оливером сообщения, где речь идет об "украинских нацистах" и "киевском режиме". Парень прокомментировал его словами "Сама лишь правда".

Скриншот с видео

"История украинца из приграничного района "ЛНР". Его правда о событиях не вписывается в версию Киева и западной пропагандистской машины. Эта точка зрения не распространяется и не будет распространяться национальными СМИ Болгарии, которые, очевидно, работают на киевский "нацистский режим" поддерживают ЕС и НАТО", - говорится в том сообщении.

Стоит добавить, что это сообщение появилось на странице брата Бланки в марте 2022 года, когда враг активно пытался прорваться в Киев и уже совершал преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах.

Оливер удалил скандальное сообщение со своей страницы.

Кто победил на Евровидении 2023

В Ливерпуле в этом году победу одержала певица из Швеции Loreen с песней Tattoo. Добавим, что, несмотря на подозрения в плагиате песни, исполнительница получила 583 балла от жюри и зрителей.

Польша заняла 19 место в рейтинге, завоевав 93 балла, 12 из которых отдали зрители от Украины.

Сама же Украина, которую представляла группа TVORCHI, заняла шестое место с 243 баллами. Напомним, что во время выступления артистов россияне обстреляли их родной город Тернополь.