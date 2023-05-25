Учасниця Євробачення від Польщі зробила заяву щодо підтримки Росії в її родині: що вона сказала

"Хочу однозначно наголосити, що категорично не згодна з цією інформацією. Коли пишу це, плачу від смутку. Ніколи в житті мені не приходило в голову, що я буду пов'язана з чимось зовсім відмінним від того, що в моєму серці та в моїх поглядах", - йдеться в повідомленні пресслужби виконавиці.

Вона додає, що від початку повномасштабної війни підтримує Україну та живе солідарно з українським народом.

"Ми ніколи не підтримували та не підтримуємо агресію проти України. Те, з чим ЗМІ намагаються пов'язати мене, є абсурдним, розходиться з правдою та змушує мене відчувати такий біль, якого я ніколи раніше не відчувала", - пише артистка.

Бланка сподівається, що зможе якомога швидше виступити у вільній Україні.

Що цьому передувало

Користувачі соціальних мереж помітили, що рідний брат Бланки Олівер, ймовірно, має проросійську позицію. Про це зазначили самі поляки, які були незадоволені вибором артиста від їхньої країни на міжнародну арену.

Доказом став репост Олівером допису, де йдеться про "українських нацистів" і "київський режим". Хлопець прокоментував його словами "Сама лише правда".

Проте згодом скандальні дописи зникли зі сторінки Олівера.

Скриншот із відео

Нагадаємо, що Польща посіла 19 місце в рейтингу, виборовши 93 бали, 12 з яких віддали глядачі від України.