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Украинка стала "лучшей певицей года" в России: что известно о предательнице

Новина українською →
Среда 24 мая 2023 12:24
Украинка стала "лучшей певицей года" в России: что известно о предательнице Фото: Анна Асти признана лучше певицей года в РФ (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Украинка Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) стала лучше певицей года в России по версии россиян. Ей вручили статуэтку на церемонии награждения премии RU TV.

Все подробности о певице-предательнице читайте на Styler.

Также Асти забрала еще три награды, среди которых "песня года" и "прорыв года". Со сцены уроженка Черкасс поблагодарила российскую публику и заявила, что "не зря" для нее пела.

Артистка исполнила несколько своих русскоязычных хитов и не сказала ни слова о жестокой войне, которую развязала Россия в Украине.

Украинка стала &quot;лучшей певицей года&quot; в России: что известно о предательнице

Анна Асти в Москве (фото: Instagram)

Отметим, среди принявших участие в событии были уроженец Донецка Александр Ревва (Артур Пирожков) и коренный одессит Стас Костюшкин, который снова спел в дуэте "Чай вдвоем".

Кто такая Анна Асти

Анна - уроженка города Черкассы. Ей 33 года. Свою карьеру Анна сначала пыталась строить на две страны, но в итоге выбрала Россию.

В конце 2020 года она вышла замуж за российского бизнесмена. Также она участвовала в дуэте Artik and Asti.

Как мы ранее писали, в Киеве после скандала отменили концерт Светланы Лободы.

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