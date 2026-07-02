Повреждены дома, пожары и первая жертва: все об обстреле Киева
В ночь на 2 июля россияне запустили массированную комбинированную атаку на Киев.
РБК-Украина сообщает всю известную на данный момент информацию о последствиях вражеских обстрелов столицы.
Главное
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Киев под атакой баллистики и крылатых ракет после волны дронов
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Повреждена подстанция скорой, гостиница в центре и жилые дома
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Уже известно о первых пострадавших, среди них медики
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Появилась информация о первой жертве российского обстрела
Шевченковский район
В центре города обломки и снаряды попали в трехэтажное нежилое здание и крышу одной из столичных гостиниц, где возникли масштабные пожары. Именно здесь зафиксирована информация о пострадавших - 5 человек по состоянию на 02:32.
По информации от мэра города, ранения получили 5 медицинских работников, один из них - парамедик - в крайне тяжелом состоянии.
Также известно о частичном разрушении медицинского учреждения.
Как уточнил Виталий Кличко, повреждения получило здание, в котором находится одна из подстанций скорой помощи. Кроме медиков получили ранения и водители подстанции. Двое пострадавших госпитализированы.
Голосеевский район
В результате вражеской атаки вспыхнула крыша многоэтажного жилого дома. На месте работают подразделения ГСЧС.
Деснянский район
Из-за обстрела зафиксировано частичное разрушение жилого дома, в нем заблокированы люди.
Печерский район
Зафиксированы пожары по двум адресам рядом с жилыми домами.
Соломенский район
Возник пожар рядом с административным зданием.
Обновлено 3:40
В Дарницком районе в результате падения обломков возле жилого дома в одной из квартир заблокированы люди, сообщает Виталий Кличко.
Также в Дарнице зафиксировано возгорание частных домов. В Святошинском районе продолжается пожар в частном доме.
Кроме того, в другом частном доме этого же района, в который попали обломки, также заблокированы жильцы.
Пока известно о шести пострадавших, все они госпитализированы.
Обновлено 3:51
Городской голова сообщает об уже одиннадцати раненых в столице. По данным КМВА, один человек погиб в результате атаки.
Напомним, что перед началом этой атаки президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии предупредил о повышенной угрозе. Ссылаясь на данные украинской разведки, глава государства заявил, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины и призвал граждан быть максимально бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.