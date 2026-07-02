Повреждены дома, пожары и первая жертва: все об обстреле Киева

В ночь на 2 июля россияне запустили массированную комбинированную атаку на Киев.

РБК-Украина сообщает всю известную на данный момент информацию о последствиях вражеских обстрелов столицы.

Главное

Киев под атакой баллистики и крылатых ракет после волны дронов

Повреждена подстанция скорой, гостиница в центре и жилые дома

Уже известно о первых пострадавших, среди них медики

Появилась информация о первой жертве российского обстрела

Шевченковский район

В центре города обломки и снаряды попали в трехэтажное нежилое здание и крышу одной из столичных гостиниц, где возникли масштабные пожары. Именно здесь зафиксирована информация о пострадавших - 5 человек по состоянию на 02:32.

По информации от мэра города, ранения получили 5 медицинских работников, один из них - парамедик - в крайне тяжелом состоянии.

Также известно о частичном разрушении медицинского учреждения.

Как уточнил Виталий Кличко, повреждения получило здание, в котором находится одна из подстанций скорой помощи. Кроме медиков получили ранения и водители подстанции. Двое пострадавших госпитализированы.

Голосеевский район

В результате вражеской атаки вспыхнула крыша многоэтажного жилого дома. На месте работают подразделения ГСЧС.

Деснянский район

Из-за обстрела зафиксировано частичное разрушение жилого дома, в нем заблокированы люди.

Печерский район

Зафиксированы пожары по двум адресам рядом с жилыми домами.

Соломенский район

Возник пожар рядом с административным зданием.

Обновлено 3:40

В Дарницком районе в результате падения обломков возле жилого дома в одной из квартир заблокированы люди, сообщает Виталий Кличко.

Также в Дарнице зафиксировано возгорание частных домов. В Святошинском районе продолжается пожар в частном доме.

Кроме того, в другом частном доме этого же района, в который попали обломки, также заблокированы жильцы.

Пока известно о шести пострадавших, все они госпитализированы.

Обновлено 3:51

Городской голова сообщает об уже одиннадцати раненых в столице. По данным КМВА, один человек погиб в результате атаки.