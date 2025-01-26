Популярный украинский певец сказал все, что думает о Потапе, Виннике и Яме

Украинский певец Юлик поделился своими размышлениями относительно артистов, которые покинули Украину после начала полномасштабной войны, но в то же время заявляют, что за границей помогают ВСУ. В частности, он прокомментировал деятельность таких звезд, как Потап, Олег Винник и Влад Яма.

Так, знаменитость говорит, что он не уверен относительно того, есть ли будущее в Украине у артистов, которые выбрали быть за границей во время войны.

"Я живу по принципу: "Не суди и не судим будешь". Это такое мое видение. Я не могу кого-то за какие-то поступки судить, потому что они, наверное, для того, чтобы сделать тот поступок, имели на это основания. Но если мы будем просто так смотреть на ситуацию и рассуждать, есть ли у них будущее, примут ли их снова люди, я не уверен. Все-таки они, как и другие артисты, могли остаться здесь, ездить, опять же, за границу, давать те же самые благотворительные концерты, помогать, чувствовать то, что сейчас чувствует много их уже бывших поклонников", - отметил Назарий. Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

Исполнитель подчеркнул, что важным аспектом является доверие публики к артисту, которое могло быть утрачено из-за их отъезда.

"Хотя с другой стороны, если посмотреть на того же самого Потапа, да, есть много людей, которые до сих пор ходят на его концерты. Если они те концерты дают, значит кто-то на них приходит. Если на них кто-то приходит, значит они дальше являются их сторонниками. Но это уже те сторонники и такое количество тех людей? Или это уже те люди, которые здесь пережили войну, прилеты, шахеты, смерти родных и близких? Не знаю", - добавил он. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Юлик подчеркнул, что люди выбирают слушать их песни и следить за их творчеством, если верят словам и поступкам исполнителя. Однако он выразил сомнения, смогут ли эти люди вернуть свой статус и уровень ответственности перед аудиторией.

"Будут ли те люди им доверять? Потому что, прежде всего, артист является индивидуумом. Это лицо, которому доверяют поклонники. Доверяют тому артисту, поэтому и слушают песни, слушают, что они там рассказывают о себе в соцсетях. Не знаю, будет ли уже то доверие, которое было когда-то, или уже будет тот статус, тот уровень ответственности. Потому что это ответственность перед людьми. Многие люди даже думают, что те артисты, которые выехали, они их предали, потому что они хотят лучшей простой жизни", - отметил шоумен.