Участник "Холостячки" женился и показал фото со свадьбы

После признания в феврале Шатырко официально женился на модели и блогерше Екатерине Гринько. Андрей Шатырко женился (скриншот)

Влюбленные уже долгое время живут в США, поэтому свадьба состоялась за границей. Андрей Шатырко женился (скриншот)

Для церемонии они выбрали известную "Малую белую часовню" в Лас-Вегасе, где свадебным ведущим был мужчина в костюме Элвиса Пресли. Андрей Шатырко женился (скриншот)

Пока мир сходит с ума, мы сходили в часовню и поженились. Именно так, как в наших дрим-бордах: в сердце Лас-Вегаса, а церемонию провел сам Элвис Пресли (без шуток) в часовне, где женились Памела Андерсон, Брюс Уиллис, Бритни Спирс, Дженнифер Лоренс, Фрэнк Синатра, Деми Мур, Майкл Джордан и другие", - написал Андрей.

К слову, для свадьбы блогер выбрал элегантный классический синий костюм, тогда как его невеста остановилась на изящном облегающем белом платье с тонкими бретелями, дополнив образ длинным вуалем.

Кто такой Андрей Шатырко

Андрей Шатырко - блогер, певец, YouTube-специалист и директор агентства SHATYRKO AGENCY. Он помогает продвигать творчество людей через социальные сети.

В 2020 году на канале СТБ стартовал первый сезон романтического шоу "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина. Шатырко стал одним из самых ярких участников этого сезона, хотя ему не удалось покорить сердце артистки.

Сейчас предприниматель проживает в США, куда переехал еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Андрей Шатырко (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

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