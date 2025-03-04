Учасник "Холостячки" одружився та показав фото з весілля

Після освідчення в лютому Шатирко офіційно одружився з моделлю та блогеркою Катериною Гринько. Андрій Шатирко одружився (скріншот)

Закохані вже тривалий час живуть у США, тож весілля відбулося за кордоном. Андрій Шатирко одружився (скріншот)

Для церемонії вони обрали відому "Малу білу каплицю" в Лас-Вегасі, де весільним ведучим був чоловік у костюмі Елвіса Преслі. Андрій Шатирко одружився (скріншот)

Поки світ сходить з розуму, ми сходили в каплицю й одружилися. Саме так, як у наших дрім-бордах: в серці Лас-Вегаса, а церемонію провів сам Елвіс Преслі (без жартів) у каплиці, де одружувалися Памела Андерсон, Брюс Уілліс, Брітні Спірс, Дженніфер Лоренс, Френк Сінатра, Демі Мур, Майкл Джордан та інші", - написав Андрій.

До слова, для весілля блогер обрав елегантний класичний синій костюм, тоді як його наречена зупинилася на витонченій обтислій білій сукні з тонкими бретелями, доповнивши образ довгим вуалем.

Хто такий Андрій Шатирко

Андрій Шатирко - блогер, співак, YouTube-фахівець і директор агенції SHATYRKO AGENCY. Він допомагає просувати творчість людей через соціальні мережі.

У 2020 році на каналі СТБ стартував перший сезон романтичного шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала українська акторка Ксенія Мішина. Шатирко став одним із найяскравіших учасників цього сезону, хоча йому не вдалося підкорити серце артистки.

Зараз підприємець проживає у США, куди переїхав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Андрій Шатирко (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

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