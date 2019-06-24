Вбивство Даші Лук'яненко: очевидці і поліція розповіли нові подробиці

Вбивство Даші Лук'яненко - очевидці і поліція розповіли про нові деталі (колаж РБК-Україна)

Вбивця Даші Лук'яненко ретельно і професійно намагався замести сліди

Вбивство Даші Лук'яненко викликало величезний резонанс в Україні. Її шукали цілий тиждень більше 500 рятувальників, водолазів і поліцейських. Але знайшли мертвою у вигрібній ямі односельця, з пакетом на голові та камінням, прив'язаними до тіла. Крики Даші почули п'ять осіб, але чому трагедії запобігти не вдалося – очевидці розповіли в коментарях ТСН.

Правоохоронці відтворили маршрут дитини по секундах. 14:20 - Дарина йде з базару. До школи їй приблизно 15 хвилин – це десь кілометр двісті метрів. Але рівно через 141 метр, о 14:23 вона доходить до будинку Тарасових. По дорозі сіла на лавку, бо спілкувалася з подругою по відеозв'язку. Під час дзвінка зв'язок несподівано зник та всі в околиці почули несамовитий крик дівчинки. Крик чули п'ять сусідів о 14:25. Це були чотири жінки і один чоловік.

"Такий істеричний крик, на який неможливо було не звернути увагу. Це крик страху, от дійсно таке, що, ой боже. Ну ось той гавкіт собак і ось цей крик. Йшла додому по дорозі я нікого не зустріла, думаю, може хтось десь з провулка. Ну, нікого не було взагалі", - розповідає сусідка Тарасових Валентина Корінна.

Вбивство Даші Лук'яненко - очевидці і поліція розповіли про нові деталі (скріншот)

На моторошні звуки відреагував тільки Анатолій.

"Ну, скільки, хвилини півтори, не більше - поки я вилетів вже з хвіртки сюди, там паркан, там все - а тут швидше буде, і я відразу через цей двір. Ну, в провулок, де крик був. Добігаю до самої дороги туди - нікого немає, там я вже зупинився і почав уважно дивитися - кущі перевірив, перевірив той закинутий будинок. Дивлюся - там у тій хаті жоден кущик не поворухнувся", - розповідає місцевий житель Анатолій Заборюк.

Пенсіонер дійшов до місця зникнення дівчинки, проте йому навіть не приходило в голову постукати у хвіртку до сусіда. Якби він тільки знав, що відбувається прямо за нею.

Вбивство Даші Лук'яненко - очевидці і поліція розповіли про нові деталі (скріншот)

Слідчі розповідають, як саме все сталося. В день страшної трагедії будинку у Миколи нікого не було – старший брат, мати і батько поїхали в Одесу. 22-річний злочинець запримітив Дашу на базарі, який залишив за 9 хвилин до неї. Зайшов до себе у двір і причаївся біля воріт. Правоохоронці кажуть, що не знають про думки в його схиблений уяві, але він стояв і чекав. Він знав, що дівчинка пройде саме тут. Він знав, що лава поблизу - улюблене місце для тутешньої малечі. І він дочекався. Схопити одинадцятирічну дитину і затягнути додому - всього одна мить. Але Даша встигла крикнути.

"Роздяг дитину, намагався її зґвалтувати. Після того, як отримав опір, він своїми руками задушив її", - розповів начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

Вбивство Даші Лук'яненко - очевидці і поліція розповіли про нові деталі (фото: od.npu.gov.ua)

Судмедекспертиза засвідчила, що смерть дівчинки сталася не від задухи: вбивця зарізав Дашу. Дитина померла в результаті втрати крові. Після того Микола діяв як досвідчений вбивця: на голову одягнув пакет, закріпив на шиї скотчем, їм же зв'язав ноги, прив'язав камені і викинув тіло у вигрібну яму. Злочинець "майстерно" зачистив сліди вбивства: зверху накидав цегли, одяг дитини спалив, свою - виправ. У своїй кімнаті нелюд знущався над дитиною, але все залив і відтер побутовою хімією. Службові пси не привели відразу в туалет - тому що запахів багато: і вигрібна яма, і господарські собаки, і спека – для точної роботи потрібна прохолода.

Правоохоронці вважають, що у Тарасова ще є надія на порятунок від довічної тюрми - психічне нездоров'я.

"Як ми вважаємо, він абсолютно в здоровому глузді, він дуже тактично замітав сліди. Тобто психічно хвора людина цього не робила б. Нас бентежило, що у нього постійно розрізняються свідчення - був замінений і психолог, і поліграфолог", - розповів Бех.

Поліція поки не має доказів того, що в родині знали про те, що трапилося. А ось односельці впевнені, що знали і мовчали. Родичі вбивця зізналися, що Коля був замкнутим хлопцем і вони практично не спілкувалися весь цей час.

"Працював в Одесі - розлютився, приїхав, різко звільнився після цього закрився, нічого нікому не розповідає. Намагалися з ним розмовляти - нетямущий. Мама намагалася щось зробити, але поки вона не потрапила в лікарню - він не заспокоївся. У мами проблеми з серцем - вона переживала", - розповідає брат Олександр Тарасов.

Сім'я оголосила, що жодним чином допомагати катові, хоч і рідному, не буде. Але горю батьків Даші тепер нічим не допоможеш. І цікавить, чи був хоч якийсь шанс її врятувати. Чи правильно реагували всі навколо. І як убезпечити тих, хто далі йтиме на танцювальний гурток в Іванівці або в іншому місці. Якби сусіди почули крик, постукали в ту злощасну хвіртку. Якби дитину зобов'язали відзвонитися відразу, як прийде на горток. Якби тренер зателефонувала батькам, що Даші немає. Тепер ці "якби" повинні задати собі всі інші батьки.

Керівник танцювального гуртка Ірина Ткачук розповіла, що в клас хореографії Даша повинна була прийти рівно о 15:00. Тут проходила остання репетиція перед святковим концертом до Дня медика. Але в зазначений час – дитина не прийшла.

"Як? Ми почали шукати тут же, просто тому що я всім вуха проїла ще на репетиції - це на неї не схоже - вона не могла пропустити, і ми дзвонили їй практично відразу, як тільки ми побачили, що її немає. Це було близько 3-х годин, ми вже зробили їй дзвінок - дівчатка їй вже подзвонили і телефон уже не відповідав. Але знову ж таки через те, що це літо - у нас таке буває, хтось поїхав до бабусі, хтось поїхав на море, ну, трапляється - ми зробили висновок, що так вийшло", - розповіла хореограф.

Заняття закінчилися через годину - о 16:00.

"Як раз я бачила кількох батьків - я сказала, Дашки сьогодні не було. Чому не дзвонила батькам? В цьому випадку - я навіть подумати не могла, що це може призвести до якихось таких серйозних наслідків", - зазначає вона.

Приблизно о п'ятій батьки Даші почали її шукати. О дев'ятій вечора рідні звернулися в поліцію. Минуло шість з половиною годин.

Заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ Тетяна Васильків розповіла, якими були Тарасови в дитинстві, так як вона навчала обох братів з сім'ї злочинця.

"Обидва вчилися: старший був такий тихий, а той – активний, здатний математично, спокійний, нормальний. - А що сталося? - Там був дуже жорсткий контроль з боку тата. Батько тримав їх дуже суворо. Міцно тримав в руках і дисципліна там була дуже сувора", - розповіла Тетяна Васильків.

В поліції схильні вважати, що злочин було скоєно на сексуальному грунті, проте у правоохоронців є ще одне припущення.

"Це все було зроблено на сексуальному ґрунті, безумовно, це все пов'язано, можливо, і з тривалим утриманням від нормальних контактів. Є у нас ще одне припущення, поки цей мотив буде відпрацьовуватися. Наслідок - воно теж з усім цим пов'язано", - підкреслив глава місцевої поліції.

Все село прийшло попрощатися з Дашею на похоронах. Важку похоронну процесію багато не витримували. До того моменту вбивця вже був заарештований. За звіряче вбивство 22-річний Микола Тарасов, найімовірніше, закінчить життя в клітці, але навіть така кара проблему не вирішить, кажуть у самій поліції.

"Розкриваючи злочин проти Даші Лук'яненко, ми не зупинимо цих осіб, потрібно змінювати законодавство. Для насильника найстрашніше стати впізнаваним. Тому що він починає турбуватися. А так він виходить і знову гвалтує. Тому ми й просимо - посилити покарання за злочини проти дітей. У нас на першому місці - захист педофілів - і поки так буде, ми будемо кожен день ховати наших дітей", - емоційно висловився перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Тому що за педофілію зараз садять максимум на 8 років. Посилити відповідальність може законопроект, який вже два роки лежить у Раді. Він передбачає не тільки реальний термін покарання, але і ведення реєстру таких осіб і хімічну кастрацію.

Вбивство Даші Лук'яненко - очевидці і поліція розповіли про нові деталі (відео: youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що раніше насильника-педофіла спіткала страшна доля. Він помер у СІЗО до оголошення вироку.

Раніше ми писали, що Тарасов на відео розповів, що зробив з 11-річною Дариною.