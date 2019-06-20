Хто, коли і навіщо вбив 11-річну Дашу Лук'яненко: все про страшну трагедію

Вбивство Дар'ї Лук'яненко - вся інформація про злочин (Колаж РБК-Україна)

У справі про вбивство Дар'ї Лук'яненко спливли нові подробиці

Дар'я Лук'яненко була прекрасною, позитивною і доброзичливою дитиною. Вона займалася танцями і росла в хорошій сім'ї. Сусіди про неї відгукуються як про веселу, усміхнену дівчинку. Але ця дівчинка стала жертвою жахливого злочину. Її вкрав серед білого дня односелець і вбив, а тіло дівчинки викинув у вигрібну яму. Як стався страшний злочин – у матеріалі Styler.

В той фатальний день, 13 червня, Дар'я Лук'яненко близько 14:00 забігла на ринок в селі Іванівка Одеської області до мами, яка там працює. Її бачили знайомі матері. Після цього дівчинка попрямувала у бік школи, на заняття з танців. У цей день повинні були відпрацьовувати генеральну підготовку до виступу. Але на танцях Дар'я Лук'яненко так і не з'явилася. Піти самостійно вона не могла, так як виступ для неї був дуже важливим, так і вдома все було добре – ні сварок не було, ні конфліктів.

Батьки запанікували не відразу, а після того, як з'ясувалося, що дівчинка не прийшла на заняття. Відомо, що вона вела прямий ефір в Instagram, але зв'язок обірвався у 14:24, так як її хтось покликав на дорозі.

Дар'я Лук'яненко була життєрадісною і усміхненою дитиною

Приблизно в цей же час жителі тієї вулиці, на якій дівчинка повинна була йти в школу, почули крики дитини. Про істеричні крики розповіли відразу двоє сусідів. Дід Анатолій кинувся на крик, так як подумав, що на якусь дитину напали собаки, але коли вибіг на дорогу, то там вже нікого не було.

"Добігаю до самої дороги, нікого немає. Ну там я вже зупинився і почав уважно дивитися кущі, перевірив покинутий будинок, що навпроти. У цьому будинку жоден кущик не пошкоджений. Крик був неперервний, десь з хвилину", - розповів Анатолій.

Ні дівчинку, ні яких-небудь підозрілих осіб він не помітив. Як повідомили пізніше в поліції, камери спостереження в цей період не зафіксували навіть автомобілів на даній вулиці.

До вечора була піднята на ноги вся поліція і до пошуку зниклої дівчинки долучилися волонтери, кінологи з собаками, місцеві жителі, водолази і авіація. Всього на пошуки дитини вийшло понад 500 осіб. Вони прочесали всі занедбані будинки, яри, кущі, кожен сантиметр землі в Іванівці. Пошуки дівчинки не припинялися ні вдень, ні вночі. Але Дар'я нібито як скрізь землю провалилася.

Собаки привели поліцію до одного з будинків на тій вулиці, де Дар'я ходила щодня. Будинок оглянули, з мешканцями поговорили, але нічого не знайшли. Хоча волонтери, які при цьому були присутні, зазначили, що сини господарів будинку їм не сподобалися і вони запідозрили їх у брехні.

Тим часом про зникнення Дар'ї Лук'яненко почали масово писати в ЗМІ і цим тут же шахрай скористався, який зателефонував матері дівчинки і зажадав $10 000 за інформацію про місцезнаходження дитини. Злодія швидко затримали і з'ясувалося, що це 24-річний житель Миколаївської області, який раніше вже був судимий. Про реальне місцезнаходження дитини він не знав.

Через три дні після зникнення дитини, поліція почала підозрювати вже найгірше і обробляти найнеймовірніші версії. Приміром, були відпрацьовані всі автомобілі, які в період зникнення Дар'ї, виїжджали з смт Іванівка. Однак і це не дало результату.

У процесі пошуків 11-річної Даші Лук'яненко правоохоронці зробили дві жахливі знахідки. На кладовищі вони натрапили на свіжевикопану могилу без хреста. Там виявили похованого без дозволу чоловіка 1961 року народження. При відсутності рідних його поховали таким варварським способом, перемотавши ноги скотчем.

Поліція опитала понад 2000 жителів села, і хтось згадав, що один з братів в тому будинку, на який вказали собаки, раніше виявляв нездоровий інтерес до малолітніх дітей, але до відповідальності не притягувався. Правоохоронці знову повернулися до того дому та поспілкувалися з її мешканцями. Варто відзначити, що мати хлопця, на якого впала підозра, активно брала участь у пошуках зниклої дівчинки. Молодий чоловік вів себе дивно і його знову запідозрили у брехні. В цей раз обшук вдома знову нічого не дав, але хлопця забрали на бесіду в поліцейську ділянку.

Перший допит Миколи Тарасова (Інформаційне агентство "Одеса-Медіа")

Після багатогодинних допитів, він врешті-решт зізнався, що вбив дівчинку і розповів, де заховав її тіло.

Поліція втретє провела обшук будинку і виявила взуття Дар'ї Лук'яненко біля паркану, а тіло самої дівчинки - у вигрібній ямі.

Як повідомив В'ячеслав Аброськін, врятувати дівчинку шансів майже не було, так як підозрюваний вбив її практично відразу після викрадення. Він накинувся на неї, затягнув у коридор і почав душити. Чи зробив він над нею сексуальне насильство – покаже експертиза. За словами злочинця, він зняв з неї одяг, а потім кинув у вигрібну яму. Одяг дитини він спалив.

Поліція відновила хронологію подій 13 червня

Про молоду людину сусіди розповіли небагато. Його звуть Микола Тарасов. Весь свій вільний час він проводив біля комп'ютера або телефону. Захоплювався комп'ютерними іграми. Постійно ніде не працював, заробляв на сезонній роботі, іноді навіть непогано. В останній раз він зі своєї зарплати частину віддав батькам, частину витратив на свої обновки.

У той день, за словами матері, він приймав душ, потім грав на комп'ютері, потім дивився кіно. Що змусило молодого хлопця вийти на вулицю, схопити 11-річну дівчинку, затягнути її в хату, задушити і викинути у вигрібну яму – невідомо.

Микола Тарасов зізнався у скоєнні злочину

Його доставили в поліцію і зараз проводять слідчі дії. Поліцейський ділянку охороняють більше сотні співробітників правоохоронних органів, так як бояться, що односельці влаштують самосуд.

З'ясувалося також, що Микола Тарасов знав Дар'ю. Їх батьки разом працювали на ринку. Мало того, в перші дні після зникнення дівчинки, він навіть намагався підключитися до пошуків дівчинки, хоча знав, що її тіло лежить на дні вигрібної ями. На допиті Тарасов вів себе спокійно, і поліція припускає, що вбивство він скоїв на сексуальному ґрунті. За вчинене вбивство дитини Миколі Тарасову світить довічне ув'язнення.

Після того, як злочинець зізнався у скоєнні злочину і тіло дівчинки було упізнано батьками, рідні Тарасова відмовилися йому наймати адвокатів і взагалі від нього відмовилися.

"Мати приносить свої вибачення за виховання такого сина. Родина нічого не знала про те, як підло вчинив їх син і брат. Ми відмовляємося від нього, не будемо захищати його. Нехай отримає по заслугах, що він заслужив. Ще раз, вибачте нас будь ласка всі", - написала Марія Тарасова в соціальних мережах.

Користувачі в соціальних мережах спалахнули коментарями і повідомленнями після того, як поліція повідомила подробиці цієї справи. Вони вимагають повернути смертну кару і обов'язкову хімічну кастрацію для таких злочинців. Вся Україна зараз сумує разом з батьками Дар'ї Лук'яненко.