Убийство Даши Лукьяненко: очевидцы и полиция рассказали новые детали

Убийство Даши Лукьяненко - очевидцы и полиция рассказали о новых деталях (коллаж РБК-Украина)

Убийца Даши Лукьяненко тщательно и профессионально пытался замести следы

Убийство Даши Лукьяненко вызвало огромный резонанс в Украине. Ее искали целую неделю более 500 спасателей, водолазов и полицейских. Но нашли мертвой в выгребной яме односельчанина, с пакетом на голове и камнями, привязанными к телу. Крики Даши услышали пять человек, но почему трагедию предотвратить не удалось – очевидцы рассказали в комментариях ТСН.

Правоохранители воспроизвели маршрут ребенка по секундам. 14:20 - Дарья идет с базара. До школы ей примерно 15 минут – это где-то километр двести метров. Но ровно через 141 метр, в 14:23 она доходит до дома Тарасовых. По дороге присела на скамейку, потому что общалась с подругой по видеосвязи. Во время звонка связь неожиданно пропала и все в окрестности услышали душераздирающий крик девочки. Крик слышали пять соседей в 14:25. Это были четыре женщины и один мужчина.

"Такой истерический крик, на который невозможно было не обратить внимание. Это крик страха, вот действительно такое, что, ой боже. Ну вот тот лай собак и вот этот крик. Шла домой по дороге я никого не встретила, думаю, может кто-то где-то из переулка. Ну, никого не было вообще", - рассказывает соседка Тарасовых Валентина Коренная.

Убийство Даши Лукьяненко - очевидцы и полиция рассказали о новых деталях (скриншот)

На жуткие звуки отреагировал только Анатолий.

"Ну, сколько, минуты полторы, не больше - пока я вылетел уже из калитки сюда, там забор, там все - а тут быстрее будет, и я сразу через этот двор. Ну, в переулок, где крик был. Добегаю до самой дороги туда - никого нет, там я уже остановился и начал внимательно смотреть - кусты проверил, проверил тот заброшенный дом. Смотрю - там в той хате ни один кустик не пошевелился", - рассказывает местный житель Анатолий Заборюк.

Пенсионер дошел до места исчезновения девочки, однако ему даже не приходило в голову постучаться в калитку к соседу. Если бы он только знал, что происходит прямо за ней.

Убийство Даши Лукьяненко - очевидцы и полиция рассказали о новых деталях (скриншот)

Следователи рассказывают, как именно все произошло. В день жуткой трагедии дома у Николая никого не было – старший брат, мать и отец уехали в Одессу. 22-летний преступник заприметил Дашу на базаре, который покинул за 9 минут до нее. Зашел к себе во двор и притаился у ворот. Правоохранители говорят, что не знают о мыслях в его помешанном воображении, но он стоял и ждал. Он знал, что девочка пройдет именно здесь. Он знал, что лавка вблизи - любимое место для здешней малышни. И он дождался. Схватить одиннадцатилетнего ребенка и затащить домой - всего одно мгновение. Но Даша успела крикнуть.

"Раздел ребенка, пытался ее изнасиловать. После того, как получил сопротивление, он своими руками ее задушил", - рассказал начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Убийство Даши Лукьяненко - очевидцы и полиция рассказали о новых деталях (фото: od.npu.gov.ua)

Судмедэкспертиза доказала, что смерть девочки произошла не от удушья: убийца зарезал Дашу. Ребенок скончался в результате потери крови. После случившегося Николай действовал как опытный убийца: на голову одел пакет, закрепил на шее скотчем, им же связал ноги, привязал камни и выбросил тело в выгребную яму. Преступник "мастерски" зачистил следы убийства: сверху набросал кирпичей, одежду ребенка сжег, свою - постирал. В своей комнате изверг издевался над ребенком, но все залил и оттер бытовой химией. Служебные псы не привели сразу в туалет - потому что запахов много: и выгребная яма, и хозяйственные собаки, и жара – для точной работы нужна прохлада.

Правоохранители считают, что у Тарасова еще есть надежда на спасение от пожизненной тюрьмы - психическое нездоровье.

"Как мы считаем, он абсолютно в здравом уме, он очень тактически заметал следы. То есть психически больной человек этого бы не делал. Нас смущало, что у него постоянно различаются показания - заменен был и психолог, и полиграфолог", - рассказал Бех.

Полиция пока не имеет доказательств того, что в семье знали о случившемся. А вот односельчане уверены, что знали и молчали. Родственники убийца признались, что Коля был замкнутым парнем и они практически не общались все это время.

"Работал в Одессе - разозлился, приехал, резко уволился - после этого закрылся, ничего никому не рассказывает. Пытались с ним разговаривать - бестолковый. Мама пыталась что-то сделать, но пока она не попала в больницу - он не успокоился. У мамы с сердцем проблемы - она переживала", - рассказывает брат Александр Тарасов.

Семья объявила, что никоим образом помогать палачу, хоть и родному не будет. Но горю родителей Даши теперь ничем не поможешь. И интересует, был ли хоть какой-то шанс ее спасти. Правильно ли реагировали все вокруг. И как обезопасить тех, кто дальше будет идти на танцевальный кружок в Ивановке или в другом месте. Если бы соседи услышали крик, постучали в ту злополучную калитку. Если бы ребенка обязали отзвониться сразу, как придет на кружек. Если бы тренер позвонила родителям, что Даши нет. Теперь эти "если бы" должны задать себе все другие родители.

Руководитель танцевального кружка Ирина Ткачук рассказала, что в класс хореографии Даша должна была прийти ровно в 15:00. Здесь проходила последняя репетиция перед праздничным концертом к Дню медика. Но в указанное время – ребенок не пришел.

"Как? Мы начали искать тут же, просто потому что я всем уши проела еще на репетиции - это на нее не похоже - она не могла пропустить, и мы звонили ей практически сразу, как только мы увидели, что ее нет. Это было около 3-х часов, мы уже сделали ей звонок - девочки ей уже позвонили и телефон уже не отвечал. Но опять же из-за того, что это лето - у нас такое бывает, кто-то уехал к бабушке, кто-то поехал на море, ну, случается - мы сделали вывод, что так получилось", - рассказала хореограф.

Занятия закончились через час - в 16:00.

"Как раз я видела нескольких родителей - я сказала, Дашки сегодня не было. Почему не звонила родителям? В этом случае - я даже подумать не могла, что это может привести к каким-то таким серьезным последствиям", - отмечает она.

Примерно в пять родители Даши начали ее искать. В девять вечера родные обратились в полицию. Прошло шесть с половиной часов.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ООШ Татьяна Васильков рассказала, какими были Тарасовы в детстве, так как она обучала обоих братьев из семьи преступника.

"Оба учились: старший был такой тихий, а тот – активный, способный математически, спокойный, нормальный. - А что случилось? - Там был сильно жесткий контроль со стороны папы. Отец держал их очень строго. Крепко держал в руках и дисциплина там была очень строгая", - рассказала Татьяна Васильков.

В полиции склонны считать, что преступление было совершено на сексуальной почве, однако у правоохранителей есть еще одно предположение.

"Это все было сделано на сексуальной почве, безусловно, это все связано, возможно, и с длительным воздержанием от нормальных контактов. Есть у нас еще одно предположение, пока этот мотив будет отрабатываться. Следствие - оно тоже с этим всем связано", - подчеркнул глава местной полиции.

Все село пришло попрощаться с Дашей на похоронах. Тяжелую похоронную процессию многие не выдерживали. К тому моменту убийца уже был арестован. За зверское убийство 22-летний Николай Тарасов, вероятнее всего, закончит жизнь в клетке, но даже такая казнь проблему не решит, говорят в самой полиции.

"Раскрывая преступление против Даши Лукьяненко, мы не остановим этих лиц, нужно менять законодательство. Для насильника самое страшное стать узнаваемым. Потому что он начинает беспокоиться. А так он выходит и снова насилует. Поэтому мы и просим - ужесточить наказание за преступления в отношении детей. У нас на первом месте - защита педофилов - и пока так будет, мы будем каждый день хоронить наших детей", - эмоционально высказался первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Потому что за педофилию сейчас сажают максимум на 8 лет. Усилить ответственность может законопроект, который уже два года лежит в Раде. Он предусматривает не только реальный срок наказания, но и ведение реестра таких лиц и химическую кастрацию.

Убийство Даши Лукьяненко - очевидцы и полиция рассказали о новых деталях (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что ранее насильника-педофила постигла жуткая участь. Он скончался в СИЗО до объявления приговора.

Ранее мы писали, что Тарасов на видео рассказал, что сделал с 11-летней Дашей.