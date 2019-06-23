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Ґвалтівника-педофіла спіткала страшна доля: подробиці інциденту

STYLERПодії    23.06.2019 - 15:51
Ґвалтівника-педофіла спіткала страшна доля: подробиці інциденту
Педофіл помер у СІЗО в Миколаєві – всі подробиці (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Педофіл-ґвалтівник помер з невідомих причин

Педофіл помер у СІЗО в Миколаєві через два тижні після затримання. Нелюда звинувачували в зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Суд не встиг винести йому вирок. Про це розповідає видання "Факти".

Як повідомляється, злочин було скоєно ще в лютому 2019 року. Тоді 30-річна мешканка одного з сіл Баштанського району Миколаївської області звернулася до місцевого відділу поліції з заявою про те, що її доньку зґвалтували.

Правоохоронці затримали чоловіка, якому оголосили про підозру. Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі. Він помер через 2 тижні після арешту. Про причини смерті поки не повідомляється.

Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що обвинувальний акт був розглянутий у суді, через чотири місяці після того, як було вже відомо про смерть підозрюваного. Ні його родичі, ні адвокат на можливу реабілітацію цієї людини не наполягали. Суд закрив кримінальну справу.

Ґвалтівника-педофіла спіткала страшна доля: подробиці інциденту

Педофіл помер у СІЗО в Миколаєві – всі подробиці (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Чоловіка звинувачували в порушенні ч. 4 статті 152 КК України "Зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку". Цікаво, що підслідні та засуджені за такими статтями в місцях позбавлення волі не користуються авторитетом і часто піддаються насильству.

Жінка, яка подала заяву на нього розповіла, що їй говорила донька. За словами дівчинки, ввечері, коли вона йшла по вулиці, назустріч їй вийшов п'яний 57-річний односелець, схопив за руку і затягнув у свій будинок. Там він побив і зґвалтував дівчинку. Дитині вдалося вирватися тільки після обіцянки "прийти завтра".

Нагадаємо, що раніше суд виніс перше рішення по Миколі Тарасову. Слід нагадати, що 22-річний Тарасов жорстоко вбив і зґвалтував 11-річну Дашу Лук'яненко, дівчинку, яка часто проходила повз овочевого магазину, що належав його батькам. Сам вбивця в перші дні пошуку Даші ходив і посміхався, згадує його брат. Раніше експерти назвали точну причину смерті 11-річної Даші.

Раніше ми писали, що сім'ї вбивці Даші Лук'яненко загрожують самосудом. Як повідомляється, злочинцеві можливо не доведеться нести покарання.

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