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В Україні різко зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз

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Вівторок 02 серпня 2022 09:33
В Україні різко зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз Фото: Гречка зміниться в ціні (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Вартість гречаної крупи в Україні майже досягла рекордних 100 грн. Наразі за кілограм ядриці просять в середньому 90-95 грн. Але незабаром ситуація може змінитися.

Про це пише Agronews.

Як зміниться ціна

За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у серпні в Україні може значно здешевшати гречка завдяки новому врожаю крупи.

“Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки", - зазначила вона.

Скільки коштує гречка зараз

Нині кілограм гречаної крупи обійдеться споживачі в понад 90 грн. Згідно з аналізом одного з популярних супермаркетів, ви можете купити:

В Україні різко зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз

Скріншот

Раніше Євген Клопотенко розповів, як насправді треба готувати гречку.

Також лікарі з'ясували, в якому разі споживання гречки може виявитися шкідливим. Кому не можна їсти крупу.

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