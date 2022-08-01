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"У неї стало зовсім погано з грошима": Ані Лорак покинув бойфренд

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Понеділок 01 серпня 2022 12:15
"У неї стало зовсім погано з грошима": Ані Лорак покинув бойфренд Скріншот відео: Ані Лорак
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак опинилася в не найкращому становищі. Артистку-зрадницю покинув бойфренд Єгор Гліб, її компанія закрилася, а з грошима в неї тепер тугувато.

Про це для росЗМІ розповів продюсер Леонід Дзюник.

"У тому, що він (Єгор Гліб. - Ред.) втік від Лорак в США, немає нічого дивного. Видно, у неї стало зовсім погано з грошима.

Звідки їм взятися, коли толком немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому на хрін не здалася. Або вона думала, що потрібна йому як жінка?" - сказав Дзюник.

Що відомо про фінансовий стан співачки

Відомо, що ТОВ "Ані Лорак Продакшн", що займалася створенням кліпів, пісень і організацією концертів, припинила діяльність за рішенням податкової.

Ані Лорак лишилася без концертів в РФ, які планувала на весну цього року, а останній її виступ - на вірменському весіллі в Єревані.

Цікаво, що артистка все ще сподівається виступити в Німеччині та Чехії.

Про війну в Україні Ані Лорак й далі мовчить

Ані Лорак так і не висловилася про повномасштабне вторгнення Росії в Україну й не назвала РФ ворожою країною.

Срівачка в першому рядку сайту TheyLoveWar (вони люблять війну). Його можна проглянути за посиланням тут. На сайті показані артисти, громадські діячі, політики. Вони діляться на кілька категорій: підтримка, замовчування, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Що відомо про стосунки Ані Лорак і Єгора Гліба

У 2020 році стало відомо, що Єгора Гліб, саунд-продюсер у Black Star російського репера Тіматі, почав зустрічатися з Ані Лорак.

&quot;У неї стало зовсім погано з грошима&quot;: Ані Лорак покинув бойфренд

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Єгор Гліб - ексчоловік української співачки TAYANNA, з яким вона розлучилася у 2014 році, через три роки шлюбу. У колишнього подружжя є син Даніель.

Раніше ми писали, що на росТБ вийшла програма, учасницею якої стала Ані Лорак.

Також з'ясувалося, де зараз живе Софія Ротару.

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Ані Лорак
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