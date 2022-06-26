Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на телебаченні: що вона сказала

Ані Лорак пропала "з радарів" ще з початку війни в Україні. Екс-українська співачка, уродженка Чернівецької області, навіть видалила свої сторінки в соцмережах. Але нещодавно все ж з'явилася на телебаченні, російському телебаченні.

Що ж "зірка" там робила - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як повідомляє росТБ, Лорак знялася в шоу "Де логіка?", яке виходить на каналі ТНТ. У програмі також взяв участь російський співак Артем Качер.

В ефір епізод шоу з Лорак вийшов 17 червня. Правда, зйомки проходили ще до вторгнення росіян на територію України - 20 лютого.

Звичайно ж співачка жодного разу не згадала рідну Україну і ніяк не висловилася тоді ще про можливий напад.

Ані Лорак потрапила в список артистів, які "люблять війну" - TheyLoveWar

На сайті показані (посилання тут) артисти, громадські діячі, політики. Вони діляться на кілька категорій: підтримка, за замовчуванням, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".