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Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на телебаченні: що вона сказала

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Неділя 26 червня 2022 10:24
Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на телебаченні: що вона сказала Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак пропала "з радарів" ще з початку війни в Україні. Екс-українська співачка, уродженка Чернівецької області, навіть видалила свої сторінки в соцмережах. Але нещодавно все ж з'явилася на телебаченні, російському телебаченні.

Що ж "зірка" там робила - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як повідомляє росТБ, Лорак знялася в шоу "Де логіка?", яке виходить на каналі ТНТ. У програмі також взяв участь російський співак Артем Качер.

В ефір епізод шоу з Лорак вийшов 17 червня. Правда, зйомки проходили ще до вторгнення росіян на територію України - 20 лютого.

Звичайно ж співачка жодного разу не згадала рідну Україну і ніяк не висловилася тоді ще про можливий напад.

Ані Лорак потрапила в список артистів, які "люблять війну" - TheyLoveWar

На сайті показані (посилання тут) артисти, громадські діячі, політики. Вони діляться на кілька категорій: підтримка, за замовчуванням, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".

Цікаво, що Ані Лорак ще до початку війни планувала тур по Україні, який, звичайно ж, вона скасувала. Пішли "прахом" і її плани проїхатися по містах Росії цієї весни. Проте артистка все ще сподівається виступити в Німеччині та Чехії.

Раніше ми писали також, що зірку Ані Лорак на алеї слави в Чернівцях офіційно відправили за "російським кораблем".

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Ані Лорак
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