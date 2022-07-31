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Стало відомо, де зараз живе Софія Ротару

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Неділя 31 липня 2022 13:47
Стало відомо, де зараз живе Софія Ротару Фото: де тепер Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Світлана Мащенко

Виявилося, що Софія Ротару, місцезнаходження якої було невідоме, з початком війни поїхала в США.

Про це для росЗМІ розповів продюсер Леонід Дзюник.

"Вона поїхала, живе в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України", - сказав він.

Де саме оселилася артистка не уточнюється. Відомо, що внучка Ротару Софія Євдокименко вже не перший рік живе і навчається в Нью-Йорку. Не виключено, що Софія Михайлівна поїхала до неї.

Зазначимо, що у 2021 зірка отримала почесне звання - Національна легенда України - "за видатні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва, спорту, багаторічну плідну професійну діяльність".

28 лютого Софія Ротару опублікувала пост з освідченням у коханні Україні. Тоді вона написала, що знаходиться в Києві.

Стало відомо, де зараз живе Софія Ротару

Пізніше артистка відреагувала на ракетні удари по Вінниці.

Стало відомо, де зараз живе Софія Ротару

Скріншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Цікаво, що онук Ротару Анатолій Євдокименко засвітився нещодавно в Парижі. Як він там опинився, незважаючи на призовний вік (28 років), абсолютно незрозуміло.

Стало відомо, де зараз живе Софія Ротару

Фото: онук Ротару показав вулицю в Парижі (instagram.com/shmn)

Вперше Євдокименко разом з батьком Русланом (сином Ротару) спробував виїхати з України в березні 2022 року. Чоловіків тоді затримали на кордоні з Молдовою разом з іншою групою "ухильників".

Раніше ми писали, як зараз виглядає зрадниця Таїсія Повалій, від якої зрікся власний син.

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