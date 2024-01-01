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Тяжелобольная Тышкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы (фото)

Понедельник 01 января 2024 15:24
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Тяжелобольная Тышкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы (фото) Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Екатерина Тышкевич, которую недавно выписали из больницы, показала, как отпраздновала Новый год 2024.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Как Екатерина Тышкевич отпраздновала Новый год 2024

Звезда "Ничто не случается дважды", которая уже много лет страдает от хронической головной боли, встретила праздник в компании своего мужа, актера Валентина Томусяка.

"2024 - на тебя большие надежды. Единственное желание на всех - победа", - написала Екатерина и показала фото с любимым.

Тяжелобольная Тышкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы (фото)

Тяжелобольная Тышкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы (фото)

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Напомним, в начале декабря Тишкевич попала в больницу с сепсисом.

Больше недели она была в реанимации, а избранник знаменитости рассказывал о ее тяжелом состоянии.

Лишь в конце декабря артистку наконец-то выписали из больницы и отпустили домой.

Недавно Залужный поздравил украинцев с Новым годом и показал нежное фото с женой.

Также Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девушек.

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Катерина Тишкевич Новый год звезды шоу-бизнеса