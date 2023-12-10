Тяжелобольная украинская актриса оказалась в реанимации и нуждается в помощи
Екатерина Тишкевич уже более восьми лет лечится от невыносимой хронической головной боли, что не позволяет ей работать и жить полноценно, оказалась в реанимации.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram мужчины звезды Валентина Томусяка.
Тяжелобольная украинская актриса попала в реанимацию
Известно, что лечение, которое уже много лет проходит актриса, к сожалению, не дает положительных результатов и ее состояние только ухудшается. Сейчас Екатерина находится в реанимации из-за сепсиса, который спровоцировал осложнения.
Хотя недавно девушка выходила на связь с фолловерами и сообщила, что она жива, но все еще болеет. Это произошло в конце октября этого года. Но сейчас ее муж просит помощи, чтобы спасти Екатерину.
"Моя жена, Катя Тишкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь. Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и не важно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями. Труднее всего сейчас легким, печени и сердцу. На сегодняшний день оплачено за лечение Кати почти 350000 тысяч, но состояние ее до сих пор остается крайне тяжелым. Поэтому буду рад любому донату на ее выздоровление", - пишет муж Екатерины.
Скриншот
Такой же пост у себя на странице разместила народная артистка Украины Ольга Сумская с ссылкой на банку для сбора денег.
Валентин также добавил фото своей жены в реанимации, где хорошо видно, в каком состоянии находится ныне актриса.
Чем болеет Екатерина Тишкевич
Катя больна соматоморфной головной болью, вызванной функциональным обломком мозга. Причина данного недуга спровоцирована нарушением биохимии мозга.
А вот проявляется она постоянной и нестерпимой головной болью, которая, по словам самой актрисы в предыдущих обращениях, не дает ей даже нормально спать.
Екатерина Тишкевич оказалась в реанимации (фото: instagram.com/tomusyak)
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