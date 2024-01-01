Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото)
Акторка Катерина Тишкевич, яку нещодавно виписали з лікарні, показала, як відсвяткувала Новий рік 2024.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Як Катерина Тишкевич відсвяткувала Новий рік 2024
Зірка "Ніщо не трапляється двічі", яка вже багато років страждає від хронічного головного болю, зустріла свято у компанії свого чоловіка, актора Валентина Томусяка.
"2024 - на тебе великі надії. Єдине бажання на всіх - перемога", - написала Катерина та показала фото з коханим.
Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Нагадаємо, на початку грудня Тишкевич потрапила до лікарні із сепсисом.
Більше тижня вона була у реанімації, а обранець знаменитості розповідав про її тяжкий стан.
Лише наприкінці грудня артистку нарешті виписали з лікарні та відпустили додому.
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