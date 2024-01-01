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Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото)

Понеділок 01 січня 2024 15:24
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Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото) Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Катерина Тишкевич, яку нещодавно виписали з лікарні, показала, як відсвяткувала Новий рік 2024.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Як Катерина Тишкевич відсвяткувала Новий рік 2024

Зірка "Ніщо не трапляється двічі", яка вже багато років страждає від хронічного головного болю, зустріла свято у компанії свого чоловіка, актора Валентина Томусяка.

"2024 - на тебе великі надії. Єдине бажання на всіх - перемога", - написала Катерина та показала фото з коханим.

Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото)

Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото)

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Нагадаємо, на початку грудня Тишкевич потрапила до лікарні із сепсисом.

Більше тижня вона була у реанімації, а обранець знаменитості розповідав про її тяжкий стан.

Лише наприкінці грудня артистку нарешті виписали з лікарні та відпустили додому.

Нещодавно Залужний привітав українців з Новим роком і показав ніжне фото з дружиною.

Також Могилевська вперше показала свого коханого і розповіла, коли наважилася на удочеріння дівчат.

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Катерина Тишкевич Новий рік звезды шоу-бизнеса