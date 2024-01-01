С Новым годом! Залужный поздравил украинцев и показал нежное фото с женой
Фото: Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом (president.gov.ua)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом 2024, который наступил и показал фотографию с женой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерала.
Залужный показал фото с женой
На снимке Валерий Залужный обнимает свою жену Елену на фоне украшенной елки.
"С Новым годом", - подписал кадр главнокомандующий ВСУ.
Залужный показал фото с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Реакция украинцев на фото
Реакция украинцев в комментариях не заставила себя ждать. Они с искренностью приветствовали украинского генерала.
- Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!
- Вітаю, пане генерале!
- Перемоги, вірної Україні, професійної талановитої команди, якісної і щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд.
- Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги.
- Щирі вітання з Новим роком !!! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги.
- З новим роком! Щастя, здоров'я,всій Вашій родині! Мирного неба!
Как мы раньше писали, к этому Валерий Залужный обратился к военным.
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