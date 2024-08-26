"Утро украинских детей": известная актриса в день масштабной вражеской атаки показала эмоциональное видео

26 августа российские оккупанты обстреляли нашу страну десятками шахедов и ракет. Под ударом оказались разные украинские города. Селебрити уже отреагировали на очередной террористический акт врага, и актриса Елена Светлицкая также поделилась в сети эмоциональным видео.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, что именно она показала в своем блоге.

Елена Светлицкая отреагировала на массированную ракетную атаку

Звезда украинских фильмов и сериалов опубликовала видео, где продемонстрировала, как ее ребенок испугался из-за громких взрывов и воздушной тревоги. В ролике можно увидеть, как девочка со слезами на глазах бежит к родителям, после чего они пытаются успокоить ее.

Светлицкая объясняет дочери, что громкие взрывы - это работа сил ПВО, которые сбивают враждебные цели и сохраняют таким образом жизни украинцев. В конце ролика девочке все же удается немного успокоиться.

"Утро украинских детей. Сколько это еще продлится?" - подписала эмоциональное видео Елена.

Реакция сети

Коллеги и поклонники актрисы бурно реагируют на такой контент и высказывают свои мысли в комментариях. Вот некоторые из них:

"Слов нет. Кац*пня п***ры"

"Боже, маленькое солнышко"

"Мы с вами, наши родные"

"Ненавижу. Сколько еще дети наши будут прятаться? Мой тоже подскочил, потому что испугался"

"Обнимаю вас. Это тяжело смотреть, а еще труднее - пережить"

"Берегите себя и своих детей"

"Сердце разрывается. Пусть нас Бог оберегает по всей Украине"

"Мои хорошие. Они не заслужили этого"

"Да хранит вас Господь"

"Сердце разрывается. Сама плачу. Больно смотреть, когда плачут дети"

"Берегите себя"

"Вера так же сильно испугалась, как и моя дочь сегодня"

"Когда придет мир и дети начнут жить без этого ужаса?"

"Я не выдержала и отправила за границу троих внуков".

К слову Елена Светлицкая - известная украинская актриса, сыгравшая в таких фильмах и сериалах: "Будинок Слово", "Инфоголик", "Сдадим домик у моря", "Женский врач", "Пробуждение" и ряд других.

Звезда замужем. Вместе с мужем воспитывает двоих дочерей.

Светлицкая с мужем воспитывают двоих дочерей (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)