У Туреччині затримали чоловіка, який може бути причетним до масштабних лісових пожеж (відео)

Як відомо, пожежі вже вирують кілька днів.

Деталей затримання та мотиви поки невідомі.

"Одна людина затримана у зв'язку з пожежею в Міласі. Наш обов'язок - знайти тих, хто спалює наші ліси і спалював свої легені", - сказав президент.

Що відомо про пожежі

28 липня лісові пожежі спалахнули у турецькому місті Манавгат району Анталії. Тоді вже наблизився до населених пунктів, в результаті чого було евакуйовано жителів трьох мікрорайонів.

На щастя українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині немає. Адже до Міністерства закордонних справ ніхто не звертався.

Вогонь дуже швидко наблизився до курортного Мармарису. Кілька готелів, які прилягають до небезпечної зони, вже евакуювали.

Окрім того, Україна направила два пожежні літаки у Туреччину. Їх залучили до гасіння масштабних пожеж.

Зокрема, жертвами лісових пожеж в Туреччині стало вже чотири людини. Вогонь вже поширився на сім провінцій. Остання людина агинула в Мармарисі. Через лісові пожежі вже постраждали 183 осіб. Нині вирують двадцять пожеж в семи провінціях Туреччини. Вогонь знищив десятки будинків.