В Анталії спалахнули лісові пожежі: вогонь поширився в бік населених пунктів, людей евакуюють
Лісові пожежі спалахнули у турецькому місті Манавгат району Анталії. Вогонь вже наблизився до населених пунктів, в результаті чого було евакуйовано жителів трьох мікрорайонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 61saat.
Відомо, що пожежа виникла внаслідок загоряння сміттєзвалища у районі Енікей. Вогонь швидко поширився під впливом вітру, що ускладнило роботу рятувальників.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, до гасіння пожежі залучено велику кількість авіації, пожежних машин і будівельної техніки.
Зазначено, що міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі переїхав в регіон, щоб взяти ситуацію під особистий контроль.
Місцева влада повідомляє, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані.
З кадрів видно, як дим покриває небо за кілька кілометрів від місця пожежі, що показує масштаби загоряння.
Фото: в Анталії спалахнули лісові пожежі (twitter.com/pusholder)