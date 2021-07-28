В Анталії спалахнули лісові пожежі: вогонь поширився в бік населених пунктів, людей евакуюють

Лісові пожежі спалахнули у турецькому місті Манавгат району Анталії. Вогонь вже наблизився до населених пунктів, в результаті чого було евакуйовано жителів трьох мікрорайонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 61saat.

Відомо, що пожежа виникла внаслідок загоряння сміттєзвалища у районі Енікей. Вогонь швидко поширився під впливом вітру, що ускладнило роботу рятувальників.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до гасіння пожежі залучено велику кількість авіації, пожежних машин і будівельної техніки.

Зазначено, що міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі переїхав в регіон, щоб взяти ситуацію під особистий контроль.

Місцева влада повідомляє, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані.

З кадрів видно, як дим покриває небо за кілька кілометрів від місця пожежі, що показує масштаби загоряння.

Фото: в Анталії спалахнули лісові пожежі (twitter.com/pusholder)