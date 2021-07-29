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Стало відомо, чи планується евакуація українців через пожежі в Туреччині

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Мармарис, Четвер 29 липня 2021 15:52
Стало відомо, чи планується евакуація українців через пожежі в Туреччині Фото: лісові пожежі в Туреччині (twitter.com/marmarisbeltr)
Автор: Дмитро Левицький

Через лісові пожежі в Туреччині на даний момент не планується евакуація українських туристів. Масові звернення поки не надходять, а ті, які є, пов'язані з відселенням з готелів, в яких через пожежі немає світла або води.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ.

"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки мова не йде про евакуацію українців", - розповіли в прес-службі.

Повідомляється, що якщо будуть масові звернення, то дипломати продумають евакуацію. Станом на зараз постраждалих серед українських туристів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису, і туристів евакуюють з готелів.

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