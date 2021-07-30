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Лісові пожежі в Анталії: Україна відправила два пожежні літаки в Туреччину

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Анталія, П'ятниця 30 липня 2021 09:47
Лісові пожежі в Анталії: Україна відправила два пожежні літаки в Туреччину Фото: Україна відправила два пожежні літаки в Туреччину (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 липня Україна направить до Туреччини два пожежні літаки. Вони будуть залучені до гасіння масштабних лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для допомоги турецьким вогнеборцям Україна направить два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення.

"Це фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії",- зазначають у ДСНС.

Відомо, що наразі загальна площа пожеж складає понад 1 500 гектарів.

Внаслідок чого 4 особи загинуло, 183 постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано. Крім цього, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд.

Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

Всього до гасіння пожежі станом на 30 липня залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом і пообіцяв допомогти Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами.

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