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Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до Мармарису: туристів евакуюють

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Мармарис, Четвер 29 липня 2021 15:40
Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до Мармарису: туристів евакуюють Фото: лісові пожежі в Туреччині (twitter.com/haluklevent)
Автор: РБК-Україна

Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису. Кілька готелів, які прилягають до небезпечної зони, вже евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Повідомляється, що лісова пожежа спалахнула близько 13:05 з невідомої причини. Полум'я швидко поширилося по великій території, в район лиха направили велику кількість лісових бригад і вертольотів.

Також повідомляється, що через близькість пожежі до житлових районів запобіжні заходи були прийняті в готелях, з яких вже евакуювали персонал і туристів.

За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, на гасіння направили 30 пожежних машин, п'ять вертольотів і один літак.

Нагадаємо, цього тижня вже горіли ліси поблизу Мармарису, постраждалих серед українських туристів не було.

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