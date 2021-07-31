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У Туреччині вдалося локалізувати 74 з 85 лісових пожеж

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Субота 31 липня 2021 11:41
У Туреччині вдалося локалізувати 74 з 85 лісових пожеж Фото: локалізували 74 з 85 лісових пожеж (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Инна Собора

У Туреччині пожежникам вдалося локалізувати 74 з 85 бурхливих в країні лісових пожеж. В даний час пожежі тривають в провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла і Османіє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За словами міністра сільського та лісового господарства республіки Бекіра Пакдемірлі, гасіння пожежі триває з повітря і на землі.

"У період з 28 по 30 Липня 2021 року 74 з 85 лісових пожеж були взяті під контроль", - написав глава відомства.

Зазначимо, що Україна вчора направила два своїх літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха.

28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Зазначимо, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна.

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