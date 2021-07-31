У Туреччині вдалося локалізувати 74 з 85 лісових пожеж

У Туреччині пожежникам вдалося локалізувати 74 з 85 бурхливих в країні лісових пожеж. В даний час пожежі тривають в провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла і Османіє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

За словами міністра сільського та лісового господарства республіки Бекіра Пакдемірлі, гасіння пожежі триває з повітря і на землі.

"У період з 28 по 30 Липня 2021 року 74 з 85 лісових пожеж були взяті під контроль", - написав глава відомства.

Зазначимо, що Україна вчора направила два своїх літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.