Тупість пропагандиста допомогла воїнам ЗСУ знищити базу окупантів у Донецьку (відео)
Російський пропагандист розмістив в мережі дані про місцезнаходження бази загарбників в окупованому Донецьку, після чого українські військові завдали точного удару по місцю дислокації противника.
Про це 26 серпня передали в Telegram-каналі 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ ім. Чорних Запорожців.
Потрібно сказати, що російські "воєнкори" і різні представники ЗМІ, у гонитві за санаційним матеріалом і заради хвастощів, розсекречують місця скупчення ворожої техніки та живої сили далеко не вперше, тим самим фактично допомагаючи українським захисникам ефективно бити по позиціях окупантів.
Цього разу відзначився блогер-пропагандист Павло Зозулин. Він робив репортажі з бази російських окупантів в Донецьку, і виклав у відкритому доступі кадри про їх місцезнаходження.
Пропагандист засвітив у сюжеті базу окупантів у Донецьку (фото: t.me/ombr72)
"Ми воюємо з ідіотами (61) ...цим ідіотам нічого не доходить: черговий рашистський воєнкор здав базу бойовиків", - йдеться в публікації.
Після цього бійці ЗСУ без зусиль визначили точні координати для завдання ударів з ювелірною точністю.
Результат такого відпрацювання українських військових по базі російських загарбників був показаний на відео.
Відео: ось що стало з базою російських загарбників, яку розсекретив пропагандист
Нагадаємо, раніше в червні ЗСУ побачили в TikTok відео з будівлею в Луганській області, в якому бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу - і знищили її.
Також ми писали, що перед цим російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста в Київській області.
До слова, у березні ще один пропагандист з РФ допоміг ЗСУ знищити російський військовий корабель у порту Бердянська