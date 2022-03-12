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Російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хреста

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Київська область, Субота 12 березня 2022 00:49
Російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хреста Фото: російські окупанти прикриваються знаком "червоного хреста" (t.me/operativnoZSU)
Автор: Володимир Костирін

Військова техніка російських окупантів переміщається в Україні під прапором Червоного Хреста, "маскуючись" під представників Міжнародного гуманітарного руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "репортаж" російського пропагандиста Олександра Коца в Telegram.

Представник росЗМІ сам же злив у мережу важливий нюанс про "тактику" окупантів у свіжих публікаціях, як армія РФ використовує знак Червоного хреста при своїх маневрах в Київській області.

Використовувати емблему міжнародного гуманітарного руху на бронетранспорті з кулеметами та іншим озброєнням - неприпустимо.

"Пропагандисти орди такі тупі, що самі зливають у відкриті джерела факти злочинів їхньої "диво-армії". Цього разу відзначився так званий "військор", який давно перестав бути журналістом, - Олександр Коц із "Комсомольської правди"", - коментують ситуацію в"оперативний ЗСУ".

Сам же пропагандист розповідав в репортажі, як "пару днів тому силами Росгвардіі та ВДВ в селище була оперативно введена гуманітарна колона для вивезення дітей (вік від пів року до п'яти років). Однак інформація не підтвердилася. Вони вже евакуйовані до Києва".

Російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хрестаРосійський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хрестаРосійський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хреста

Бронеавто окупантів з кулеметами під прапором "Червоного хреста" (фото: t.me/sashakots)

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що російські диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих людей.

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