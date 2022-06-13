ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

TikTok допоміг знищити базу "вагнерівців" у Луганській області

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 13 червня 2022 15:37
TikTok допоміг знищити базу "вагнерівців" у Луганській області Фото TikTok (РБК-Україна)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Збройні сили України побачили у TikTok відео з будівею, у якій бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу, та знищили її.

Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

9 червня українські військові вдарили по місцевому стадіону у тимчасово окупованій Кадіївці, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер.

"Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удар було завдано по стадіону, який розташований за декілька сот метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удар", - прокоментував Михайлов.

Він зазначив, що йдеться про відео у TikTok.

Як повідомлялося раніше, YouTube, TikTok, Twitter і Facebook просять архівувати докази військових злочинів росіян - для чого це потрібно.

Нагадаємо, Facebook і Instagram вирішили самостійно модерувати контент про війну в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ TikTok Війна Росії проти України
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає