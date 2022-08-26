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Тупость пропагандиста помогла воинам ВСУ уничтожить базу оккупантов в Донецке (видео)

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 18:43
Тупость пропагандиста помогла воинам ВСУ уничтожить базу оккупантов в Донецке (видео) Коллаж РБК-Украина: ВСУ разбили базу оккупантов благодаря сюжету российского "военкора"
Автор: Владимир Костырин

Российский пропагандист разместил в сети данные о местоположении базы захватчиков в оккупированном Донецке, после чего украинские военные нанесли точный удар по месту дислокации противника.

Об этом 26 августа передали в Telegram-канале 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ им. Черных Запорожцев.

Нужно сказать, что российские "военкоры" и различные представители СМИ, в погоне за санационным материалом и ради бахвальства, рассекречивают места скопления вражеской техники и живой силы далеко не впервые, тем самым фактически помогая украинским защитникам эффективно бить по позициям оккупантов.

В этот раз отличился блогер-пропагандист Павел Зозулин. Он делал репортажи с базы российских оккупантов в Донецке, и выложил в открытом доступе кадры об их местоположении.

Тупость пропагандиста помогла воинам ВСУ уничтожить базу оккупантов в Донецке (видео)

Пропагандист засветил в сюжете базу оккупантов в Донецке (фото: t.me/ombr72)

"Мы воюем с идиотами (61) ... до этих идиотов ничего не доходит: очередной рашистский военкор сдал базу боевиков", - говорится в публикации.

После этого бойцы ВСУ без труда определили точные координаты для нанесения удара с ювелирной точностью.

Результат такой отработки украинских военных по базе российских захватчиков был показан на видео.

Видео: вот что стало с базой российских захватчиков, которую рассекретил пропагандист

Напомним, ранее в июне ВСУ увидели в TikTok видео со зданием в Луганской области, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу - и уничтожили его.

Также мы писали, что перед этим российский пропагандист слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста в Киевской области.

К слову, в марте еще один пропагандист из РФ помог ВСУ уничтожить российский военный корабль в порту Бердянска

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