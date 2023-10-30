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Эта украинская монета стоит 65 тысяч: такие 10 копеек могут быть в любом кошельке

Узнайте, за сколько можно продать 10 копеек 1992 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты могут стоить немало денег. К примеру, 10 копеек 1992 года продают за 65 тысяч гривен. Такая монетка легко может затеряться в любом кошельке.

Как выглядят редкие 10 копеек и в чем их главная особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.

Как выглядит ценная монета

Продавец из Киева, разместивший лот на аукционе, прикрепил несколько фото монеты. 10 копеек, отчеканенные в 1992 году, на первый взгляд кажутся ничем не примечательными.

Однако если присмотреться к ягодкам у края монеты на ее реверсе, то можно заметить, что они будто бы слились с кантом. Эта особенность делает лот ценным, ведь обычно 10 копеек чеканят иначе, с другим рисунком.

Редкая монета за 65 тысяч (фото: violity.com)

Подобный дефект довольно необычный. Когда монеты чеканились с "бракованным" рисунком, их должны были отправлять на переплавку. Однако некоторые экземпляры все же попадали в обиход или же их сразу покупали нумизматы.Монета номиналом 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Как видно на фото, аверс монетки тоже имеет одну особенность. Верхний зуб трезубца слегка утолщен, что встречается у ценных экземпляров этого же года чеканки.

Владелец монеты отметил, что ее разновидность - 1,34. Однако у 10 копеек такого типа нет ягодок, "приклеенных" к гурту. Мужчина признал, что не смог определить разновидность монетки, а это значит, что она может оказаться невероятно редкой. Свой лот он оценил в 64 тысячи 499 гривен.

Удастся ли мужчине продать монетку за такие деньги - пока что остается загадкой. Однако если окажется, что лот действительно уникален, владелец сможет сорвать куш.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине продают монету номиналом 50 копеек за 10 тысяч.

Также стало известно, что старая машинка, за которой "охотятся" антиквары, может стоить 30 тысяч гривен.

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